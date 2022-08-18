Открутили Солнце. «Солнечную систему» в Омске уберут после акта вандализма

Планеты Солнечной системы на площади возле ДК "Звездный" пришлось временно убрать в помещение. Позже их обещают вернуть с новыми креплениями.
«Накануне неустановленные личности повредили макет Солнца, в связи с этим было принято решение убрать все планеты в ДК „Звездный“. Позже их установят на другие дополнительные крепления и основания, которые изготовит подрядная организация. Обращаем внимание, что на объекте работают камеры видеонаблюдения, арт-объекты устанавливаются для эстетического восприятия, а не использования макетов планет в качестве мебели", - говорится в сообщении мэрии Омска.
Напомним, вчера сообщалось, что дети открутили Солнце от планетарной модели, которую установили во время реконструкции площади. Сотрудники ДК забрали у них макет и спрятали в здание. Солнечная система же осталась без центральной звезды.
Благоустройство площади у ДК "Звездный" продолжится до 1 сентября.