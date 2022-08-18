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Открутили Солнце. «Солнечную систему» в Омске уберут после акта вандализма

Вчера, 12:01
Фото: 1MI

Модель Солнечной системы в Омске временно уберут после кражи Солнца

Космическую инсталляцию у ДК «Звездный» повредили вандалы. На время ее пришлось убрать, сообщили в мэрии.

Планеты Солнечной системы на площади возле ДК "Звездный" пришлось временно убрать в помещение. Позже их обещают вернуть с новыми креплениями.

«Накануне неустановленные личности повредили макет Солнца, в связи с этим было принято решение убрать все планеты в ДК „Звездный“. Позже их установят на другие дополнительные крепления и основания, которые изготовит подрядная организация. Обращаем внимание, что на объекте работают камеры видеонаблюдения, арт-объекты устанавливаются для эстетического восприятия, а не использования макетов планет в качестве мебели", - говорится в сообщении мэрии Омска.

Напомним, вчера сообщалось, что дети открутили Солнце от планетарной модели, которую установили во время реконструкции площади. Сотрудники ДК забрали у них макет и спрятали в здание. Солнечная система же осталась без центральной звезды.

Благоустройство площади у ДК "Звездный" продолжится до 1 сентября.

#Екатерина Чаплинская#Общество#Новости#Вандализм#Благоустройство
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