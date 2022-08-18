Осужденному за ДТП на «Мерседесе» омскому экс-полицейскому хотят ужесточить приговор

Напомним, ДТП на метромосте произошло 3 октября прошлого года. Тогда в аварии сильно пострадали таксист и его пассажирка, в то время как Старцев сбежал с места происшествия. Региональная прокуратура попросила суд лишить виновника свободы на 3 года и 10 месяцев, но суд назначил ему 2 года и 6 месяцев условного срока.