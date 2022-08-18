Осужденному за ДТП на «Мерседесе» омскому экс-полицейскому хотят ужесточить приговор

В пресс-службе областной прокуратуры сообщили, что вынесенный ранее приговор экс-сотруднику ГИБДД Николаю Старцеву будет обжалован. Условное наказание в виде 2 лет и 6 месяцев посчитали мягкосердечным.
«Сторона государственного обвинения оспорила не вступивший в законную силу приговор суда по мотивам мягкости назначенного наказания, не соответствующего целям уголовного наказания», — отметили в ведомстве.
Напомним, ДТП на метромосте произошло 3 октября прошлого года. Тогда в аварии сильно пострадали таксист и его пассажирка, в то время как Старцев сбежал с места происшествия. Региональная прокуратура попросила суд лишить виновника свободы на 3 года и 10 месяцев, но суд назначил ему 2 года и 6 месяцев условного срока.
Теперь уголовное дело снова направлено в Омский областной суд. Там его рассмотрят в апелляционном порядке.