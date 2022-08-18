Омские прокуроры отсудили деньги на лечение пострадавших в ДТП с директором компании

Между тем внедорожник виновника ДТП был зарегистрирован на ОАО «Цветнополье», которому и пришлось отвечать за все понесенные расходы. Для этого прокурор Азовского немецкого национального района направил иски о взыскании в доход Территориального фонда обязательного медицинского страхования тех самых 300 тысяч рублей.