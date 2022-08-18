Город55
ГлавноеВсе новости

Омские прокуроры отсудили деньги на лечение пострадавших в ДТП с директором компании

Вчера, 10:30
Виновником аварии, по информации Города55, стал директор ОАО «Цветнополье».

Только через 2.5 года омские прокуроры смогли добиться через суд взыскания средств, которые были потрачены на лечение пострадавших в крупном ДТП. 

«Установлено, что 24 декабря 2019 года водитель автомобиля Toyota Land Cruiser Prado выехал на встречную полосу, где столкнулся с Volkswagen Transporter. В результате ДТП пострадали 4 человека. Затраты медицинских учреждений на их лечение составили более 300 тыс. рублей», – пояснили Городу55 в прокуратуре Омской области. 

Между тем, как выяснил Город55, в тот день за рулем дорогого внедорожника находился 63-летний директор крупного сельхозпредприятия ОАО «Цветнополье» Владимир Дейвальд. 

Поскольку все потерпевшие, которые ехали в Volkswagen, лечились в медицинских учреждениях Омской области, фонд обязательного медицинского страхования понес расходы на их лечение.

«По закону  расходы, осуществленные страховой медицинской организацией на оплату оказанной медицинской помощи застрахованному лицу вследствие причинения вреда его здоровью, подлежат возмещению лицом, причинившим вред здоровью застрахованного лица», – пояснили в региональной прокуратуре.

Между тем внедорожник виновника ДТП был зарегистрирован на ОАО «Цветнополье», которому и пришлось отвечать за все понесенные расходы. Для этого прокурор Азовского немецкого национального района направил иски о взыскании в доход Территориального фонда обязательного медицинского страхования тех самых 300 тысяч рублей. 

Суды все требования прокуратуры удовлетворили в полном объеме. К данному моменту ущерб полностью возмещен. 

#Василий Попов#Город#Общество#Происшествия#Новости#Омская область#ДТП#ЧП#Суд#Компенсация
Подпишитесь
Вы удивитесь: статистики назвали самые подорожавшие продукты Омска
Сегодня, 16:58
Открутили Солнце. «Солнечную систему» в Омске уберут после акта вандализма
Сегодня, 12:01
Неприятные рекорды. Инфляция в Омской области обогнала общероссийскую
Инфляция немного сократилась в сравнении с прошлым месяцем, однако все равно превысила общероссийский показатель.
Сегодня, 19:04
«Пивное» дело омского депутата Горностаевой передали в суд
Сегодня, 18:01
Неприятные рекорды. Инфляция в Омской области обогнала общероссийскую
Инфляция немного сократилась в сравнении с прошлым месяцем, однако все равно превысила общероссийский показатель.
Сегодня, 19:04
Джаз, «Тарская крепость» и индийская свадьба. Куда сходить на выходных в Омске
Сегодня, 19:02