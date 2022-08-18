Омские прокуроры отсудили деньги на лечение пострадавших в ДТП с директором компании

Только через 2.5 года омские прокуроры смогли добиться через суд взыскания средств, которые были потрачены на лечение пострадавших в крупном ДТП.
«Установлено, что 24 декабря 2019 года водитель автомобиля Toyota Land Cruiser Prado выехал на встречную полосу, где столкнулся с Volkswagen Transporter. В результате ДТП пострадали 4 человека. Затраты медицинских учреждений на их лечение составили более 300 тыс. рублей», – пояснили Городу55 в прокуратуре Омской области.
Между тем, как выяснил Город55, в тот день за рулем дорогого внедорожника находился 63-летний директор крупного сельхозпредприятия ОАО «Цветнополье» Владимир Дейвальд.
Поскольку все потерпевшие, которые ехали в Volkswagen, лечились в медицинских учреждениях Омской области, фонд обязательного медицинского страхования понес расходы на их лечение.
«По закону расходы, осуществленные страховой медицинской организацией на оплату оказанной медицинской помощи застрахованному лицу вследствие причинения вреда его здоровью, подлежат возмещению лицом, причинившим вред здоровью застрахованного лица», – пояснили в региональной прокуратуре.
Между тем внедорожник виновника ДТП был зарегистрирован на ОАО «Цветнополье», которому и пришлось отвечать за все понесенные расходы. Для этого прокурор Азовского немецкого национального района направил иски о взыскании в доход Территориального фонда обязательного медицинского страхования тех самых 300 тысяч рублей.
Суды все требования прокуратуры удовлетворили в полном объеме. К данному моменту ущерб полностью возмещен.