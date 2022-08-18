Обгорели руки и лицо. Омич попал в больницу после пожара в салоне авто

Как рассказали в пресс-службе омской полиции, к экипажу ДПС на улице Конева за помощью обратился водитель автомобиля Volkswagen Touareg. Мужчина стал свидетелем того, как в другом авто случился пожар, и находящийся внутри машины человек получил ожоги.