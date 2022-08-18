Лидер омских единороссов Сергей Шелест представил проект меценатства

Мэр Омска, секретарь омского отделения «Единой России» Сергей Шелест в Штабе общественной поддержки партии проект меценатства. В его рамках предприниматели оказывают поддержку образовательным и культурным учреждениям. Первое соглашение подписали с директором «Промстройкомплект-Сервис» Шамилем Шихмирзаевым, который взялся отремонтировать спортзал и поменять окна в гимназии № 85.
«В моем понимании современный меценат — это человек, готовый направлять свои средства на социально важные направления: образование, культуру, спорт. Человек, который не просто делает бизнес и зарабатывает на какой-то территории, а вкладывается в ее развитие. Нельзя все время только брать, нужно и отдавать что-то, ведь мы живем все в одном общем доме — нашем городе и от вклада каждого из нас зависит его жизнь», — сказал Сергей Шелест.
Сейчас мэрия разрабатывает концепцию присвоения почетного звания «Меценат города Омска». По предложению Сергея Шелеста создана рабочая группа, которая представит проект для нового созыва Омского городского Совета. В документах пропишут порядок присвоение звания и критерии оценки.
В списке меценатов уже оказались директор ГП «Стройподряд» Сергей Оркиш, учредитель ООО «Продтехнологии» Олег Неверов, депутат Законодательного Собрания, член фракции «Единая Россия» Ашот Татоян, учредитель ООО «Сибирский провиант» Юрий Чащин, директор ЗАО «Вентсервис» Вячеслав Васильев, УФСИН по Омской области.
«Думаю, на одном из осенних заседаний соответствующее решение будет принято. Ведется работа и по разработке атрибутов: свидетельства и памятного знака „Меценат города Омска“. Как только будет что показать, мы обязательно это сделаем», — отметил мэр Омска, секретарь омского отделения «Единой России» Сергей Шелест.
В проекте уже участвуют шесть учреждений — гимназия № 85, лицей № 74, школы № 8, № 15, № 144 и № 53, а также центр творчества «Созвездие» и детская школа искусств № 10.