Кризис? Нет, не слышали

На каждом уровне у менеджера по продажам свой финансовый план. Сотрудник должен выполнить определенное количество SMART-задач: заключить новые договоры, провести встречи с клиентами и т. д. Принадлежность к тому или иному грейду не означает, что сотрудник будет получать только фиксированный доход. У каждого есть возможность зарабатывать финансовые бонусы, если помимо основных целей выполнять и дополнительные — их менеджер может назначить себе сам. Наиболее активных и эффективных сотрудников руководство поощряет премиями и призами.