Кризис? Нет, не слышали

Несмотря на нестабильную ситуацию на рынке труда, некоторые компании остаются островком безопасности для своих сотрудников. Работодатели стараются не только удерживать имеющиеся ценные кадры, но и привлекать новые. IT-разработчик Контур рассказал, что он может предложить менеджерам по продажам, которых ждёт в своей команде.
Растёт уровень — растёт зарплата
У каждого менеджера по продажам в «Контуре» есть возможность увеличить свой доход. Для этого существует система начисления зарплат и премирования, которую усовершенствовали в начале этого года. Отныне сотрудники могут переходить с одного уровня (грейда) на другой. Растут профессиональные компетенции и эффективность — повышается и грейд, а вместе с ним — заработная плата.
На каждом уровне у менеджера по продажам свой финансовый план. Сотрудник должен выполнить определенное количество SMART-задач: заключить новые договоры, провести встречи с клиентами и т. д. Принадлежность к тому или иному грейду не означает, что сотрудник будет получать только фиксированный доход. У каждого есть возможность зарабатывать финансовые бонусы, если помимо основных целей выполнять и дополнительные — их менеджер может назначить себе сам. Наиболее активных и эффективных сотрудников руководство поощряет премиями и призами.
Обучение как часть рабочего процесса
Контур — среда для развития профессионалов, как отмечают в компании. Работодатель заинтересован, чтобы у сотрудников была возможность постоянно развиваться. Новый работник попадает в обучающую среду: ему рассказывают о продуктах компании и помогают прокачать профессиональные навыки. А программа адаптации передает знания об инструментах и методологии — это позволяет продавать продукты «Контура» и эффективнее справляться с задачами.
Бонусом — медстраховка, питание и спорт
Сотрудники «Контура» могут рассчитывать на расширенный соцпакет. В первую очередь он включает систему добровольного медицинского страхования (ДМС): через год после трудоустройства можно пользоваться услугами платных медицинских клиник, а расходы возьмёт на себя работодатель. В зависимости от стажа и должности сотрудник может дополнить ДМС стоматологической программой, а также застраховать детей. Также в перечне приятных бонусов — частичная компенсация затрат на питание и занятия спортом.
Сейчас в «Контуре» открыты вакансии менеджеров по продажам, устроиться в компанию можно даже тем, у кого нет опыта в этой сфере.