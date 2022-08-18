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Posted 18 августа 2022, 11:48

Published 18 августа 2022, 11:48

Modified 18 августа 2022, 11:48

Updated 18 августа 2022, 11:48

Госдеп США: Россия и Китай вправе проводить военные учения "Восток"

18 августа 2022, 11:48
Российская Федерация и КНР обладают правом проводить военные учения "Восток—2022", намеченные на период с 30 августа по 5 сентября текущего года. С соответствующим заявлением выступил официальный представитель американского Госдепартамента Нед Прайс.

Кроме россиян и китайцев, в предстоящих учениях примут участие представители еще ряда стран, пишет Pravda.Ru. Нед Прайс констатировал, что государства вправе принимать суверенные решения на рутинной основе.

Из заявления представителя Госдепа США следует, что отдельные участники военных учений "Восток—2022" находятся в постоянном тесном контакте с Пентагоном.

Вашингтон всерьез встревожен тем фактом, что отношения России с Китаем в последнее время заметно укрепились, констатировал Прайс. Американский чиновник выразил мнение о том, что РФ и КНР противостоят либеральным странам, включая США.

 

#Светлана Павлова
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