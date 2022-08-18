Повод посетить сад Комиссарова, если вы еще там не бывали. Помимо созерцания природы гостей ждут выступления творческих коллективов, мастер-классы, экскурсии, а также выставка-ярмарка изделий омских мастеров. Стоит помнить, что дендропарк — особо охраняемая территория, где действуют определенные правила и ограничения. Нельзя приходить с собаками и другими животными, ходить по цветникам и клумбам, мусорить, ломать ветви на деревьях и все остальное, что может навредить природе этого места.