Не так давно омичи отпраздновали главный летний праздник — День города. Праздник длился несколько дней и каждый мог найти развлечения по душе. Но лето не закончилось, несмотря на капризы погоды. Выбирайте, куда сходить на этих выходных.
«ДжазПарк» (0+)
Где: парк «На Королева», 20 августа с 12:00 до 20:00.
Сколько стоит: Детский — 500 рублей, взрослый — 700 рублей
Омская филармония снова устраивает джазовый фестиваль в парке «На Королева». «ДжазПарк» сменил название на Siberian Jazz Festival, но по формату это прежний полюбившийся меломанам многочасовой музыкальный марафон под открытым небом. Будет две сцены, на которых в течение дня выступят известные джазовые музыканты, в том числе Даниил Крамер, Мари Карне и квинтет Павла Шаромова под аккомпанемент Омского академического симфонического оркестра. Подробная программа здесь.
Фестиваль «Тарская крепость» (0+)
Где: Тара, площадь Ленина
Сколько стоит: мероприятия — бесплатно, проезд — в зависимости от транспорта.
Старейшему городу Сибири исполняется 428 лет. На День города в Таре устраивают фестиваль «Тарская крепость». Главным событием станет концерт групп «25/17», «Калинов мост», Drummatix и музыканта Сергея Летова. Ради такого события для многих омичей 4-часовая дорога — вовсе не препятствие. В ожидании концерта, который будет вечером, тоже найдется чем себя занять: будут интерактивные площадки, творческие конкурсы и выступления исторических реконструкторов. Программа здесь.
Вечеринка в Камергерском переулке (16+)
Где: Камергерский переулок, 19 августа в 21:00
Сколько стоит: от 200 до 3000 рублей
Для любителей уличной сцены в Камергерском переулке выступит духовая команда NUGGERS. Ребята исполняют современную духовную музыку и обещают смесь фанка, хауса и хип-хопа. Отметим, что в 2019 году они уже выступали на фестивале Omsk Music Night.
Фестиваль уличного кино (12+)
Где: «Омская крепость», 19 августа — 19:00, 20 августа — 20:00
Сколько стоит: бесплатно
В «Омской крепости» пройдет фестиваль короткометражного кино. Стартует он с выступления музыкальных групп Magic tape и «Вещи». За два вечера гостям покажут 14 короткометражных фильмов российских режиссеров. Также омичи смогут подискутировать с командой фильма «Новая мама», который снял омич Александр Кузовков.
Джаз вдвоем (6+)
Где: Органный зал, 19 августа в 19:00
Цена: от 500 до 650 рублей
Еще одно джазовое событие от омской филармонии, но в привычном академическом формате. В Органном зале выступит дуэт Екатерины Унгвари и Матвея Байдикова с программой «Джаз вдвоем». Для гостей исполнят песни Ирвинга Берлина, Карлоса Гарделя, Джорджа Гершвина, Джона Леннона и многих других.
Фестиваль индийской культуры (0+)
Где: «Зеленый остров», 20 августа, с 13:00
Сколько стоит: бесплатно
Фестиваль индийской культуры «Танцуй, танцуй!». Можно стать гостем на настоящей индийской свадьбе со всеми традиционными атрибутами: цветочные гирлянды, мехенди, выкуп невесты, а также огромный 300-килограммовый торт. Кроме этого — танцы, музыка, спектакль «Рамаяна», игры и мастер-классы, ярмарка изделий ручной работы, астрология, йога и аюрведа, а еще фотосессии в сари и в тюрбане.
Ольга Бузова в «Меге» (0+)
Где: «Мега», 20 августа
Сколько стоит: бесплатно
Магазин косметики устраивает праздник красоты, на который приедет телеведущая и певица Ольга Бузова. Поклонники смогут задать ей вопросы и сделать селфи. Также предлагается пройти бьюти-квест (участие платное).
Ночной велопробег и фаер-шоу (0+)
Где: Омская крепость, 20 августа, с 20:00
Сколько стоит: бесплатно
Ночной велопробег, приуроченный ко Дню государственного флага РФ. Велозаезд на дистанцию 7 км, концертная программа с участием танцевальной школы-студии Аллы Духовой «TODES», шоу воркаут- и BMX-спортсменов и дискотека под открытым небом от DJ KRIKUNOV. Ярким завершением мероприятия станет шоу барабанщиков «Light Beat» и огненное шоу от Театра Огня ТЦ «Гало».
Фестиваль «Яблоневая Русь» (0+)
Где: дендропарк им. П. С. Комиссарова, поселок имени Комиссарова, ул. Музейная, 1Б (на 30-м километре Черлакского тракта), 20 августа, 11:00
Сколько стоит: бесплатно
Повод посетить сад Комиссарова, если вы еще там не бывали. Помимо созерцания природы гостей ждут выступления творческих коллективов, мастер-классы, экскурсии, а также выставка-ярмарка изделий омских мастеров. Стоит помнить, что дендропарк — особо охраняемая территория, где действуют определенные правила и ограничения. Нельзя приходить с собаками и другими животными, ходить по цветникам и клумбам, мусорить, ломать ветви на деревьях и все остальное, что может навредить природе этого места.
Минимаркет современного искусства (0+)
Где: Дом культуры «Мега», 21 августа, 18:00
Сколько стоит: бесплатно
Художники, чьи работы можно было увидеть на улицах города или в крупнейших галереях страны, представят свои арт-объекты за low price. В минимаркете примут участие: Федор 19135; Павла Маркова; Лёша Петровский; Nemamont; Анже.ли; Grani. А еще будет показ фильмов «Graa» и «Осколки: человек-команда». Подробности здесь.
Танцевальный мастер-класс по Дэнсхоллу (0+)
Где: «Мега», 21 августа, 19:00
Сколько стоит: бесплатно, но нужна регистрация
Дэнсхолл — уличный зажигательный танец родом из солнечной Ямайки. Профессиональный хореограф покажет базовые движения и поможет выучить небольшую хореографию под динамичный трек. При дождливой погоде мероприятие могут отменить.