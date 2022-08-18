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Доцент омского вуза открыла кредиты на мошенников на 2.2 млн рублей

Вчера, 13:51
Фото: 1MI
«Следователь» уговорил женщину открыть несколько кредитов в разных банках.

Жертвой очередного телефонного мошенничества стала доцент одного из омских вузов. 50-летней женщине позвонили «представители банка» и сообщили, что якобы на нее пытаются оформить кредит, пользуясь ее личными данными. После этого поступил звонок от «следователя»: он уговорил омичку оформить кредиты в разных банках, а затем перевести все деньги на так называемый «безопасный» счет.

Преподаватель вуза поверила «следователю» и оформила несколько займов на сумму 2 млн 240 тыс рублей. Деньги она обналичила, в том числе и собственные 150 тыс рублей, и тут же перечислила через банкомат на указанный мошенниками «безопасный счет».

Доцент забила тревогу только через несколько дней, поняв, что обязательство по кредитным договорам продолжают действовать. Только тогда она обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

«Предупреждаем: никогда не общайтесь по финансовым вопросам с неизвестными лицами. Кем бы они не представлялись!» — добавили в омской полиции.
#Екатерина Чаплинская#Новости#Происшествия#Мошенничество
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