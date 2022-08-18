Доцент омского вуза открыла кредиты на мошенников на 2.2 млн рублей

Жертвой очередного телефонного мошенничества стала доцент одного из омских вузов. 50-летней женщине позвонили «представители банка» и сообщили, что якобы на нее пытаются оформить кредит, пользуясь ее личными данными. После этого поступил звонок от «следователя»: он уговорил омичку оформить кредиты в разных банках, а затем перевести все деньги на так называемый «безопасный» счет.