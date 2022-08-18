Доцент омского вуза открыла кредиты на мошенников на 2.2 млн рублей

Жертвой очередного телефонного мошенничества стала доцент одного из омских вузов. 50-летней женщине позвонили «представители банка» и сообщили, что якобы на нее пытаются оформить кредит, пользуясь ее личными данными. После этого поступил звонок от «следователя»: он уговорил омичку оформить кредиты в разных банках, а затем перевести все деньги на так называемый «безопасный» счет.
Преподаватель вуза поверила «следователю» и оформила несколько займов на сумму 2 млн 240 тыс рублей. Деньги она обналичила, в том числе и собственные 150 тыс рублей, и тут же перечислила через банкомат на указанный мошенниками «безопасный счет».
Доцент забила тревогу только через несколько дней, поняв, что обязательство по кредитным договорам продолжают действовать. Только тогда она обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
«Предупреждаем: никогда не общайтесь по финансовым вопросам с неизвестными лицами. Кем бы они не представлялись!» — добавили в омской полиции.