Бизнесу конец. В Омске осудят основателей подпольного цеха с контрафактной водкой

Цех омичи полностью укомплектовали не только оборудованием, но и тарой и сырьем. На предприятии изготавливалась спиртосодержащая жидкость крепостью около 90%. Ее омичи разбавляли водой, разливали по бутылкам известных алкогольных брендов и сбывали в магазины Омска. При этом никаких маркировок и акцизных марок на бутылках не было.