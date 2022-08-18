Бизнесу конец. В Омске осудят основателей подпольного цеха с контрафактной водкой

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, за изготовление и сбыт контрафактного алкоголя осудят двух мужчин и одну женщину. Они организовали подпольный цех по производству алкоголя в нежилом здании поселка Магистральный под Омском.
Цех омичи полностью укомплектовали не только оборудованием, но и тарой и сырьем. На предприятии изготавливалась спиртосодержащая жидкость крепостью около 90%. Ее омичи разбавляли водой, разливали по бутылкам известных алкогольных брендов и сбывали в магазины Омска. При этом никаких маркировок и акцизных марок на бутылках не было.
Преступную деятельность пресекли оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Омской области. Во время обыска на предприятии нашли оборудование для изготовления алкоголя, пустые бутылки, колпачки, этикетки.
Из незаконного оборота силовики изъяли около 6.2 тыс единиц произведенной продукции стоимостью свыше 1.5 миллиона рублей. Заработать их омичи уже не смогут.
Отмечается, что во время расследования уголовных дел по ст. 171.1, 171.3 и 180 УК РФ нашлось как минимум 20 свидетелей и прошло около 15 экспертиз. Само же дело состоит из 16 томов. Рассматривать его будет Омский районный суд, уточнила официальный представитель МВД России Ирина Волк.