Александр Жуков сообщил, что на ликвидацию омских свалок выделят 676 млн рублей

Член Высшего совета партии «Единая Россия», первый заместитель председателя Госдумы, депутат от Омской области Александр Жуков рассказал о том, что Омской области из федерального бюджета выделят дополнительные средства на экологические задачи. В общей сложности 676 млн рублей до 2024 года поступят на ликвидацию свалок. Решение принято на комиссии Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований.
«Принято решение дополнительно направить 338 млн рублей в 2022 году, 203 млн рублей в 2023 году и 135 млн рублей в 2024 году на реализацию мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде. Таким образом всего на данное направление предусмотрено 634,6 млн рублей в 2022 году, 647,4 млн рублей в 2023 году и 135 млн рублей в 2024 году», - отметил Александр Жуков.
Заместитель председателя комитета Омского городского Совета по вопросам ЖКХ и транспорта Андрей Никитин отметил важность совместной работы федерального правительства, правительства Омской области, мэрии и депутатского корпуса.
«Ликвидация незаконных свалок - важное направление совместной работы и областного правительства, и мэрии, и депутатов городского Совета. За последние годы совместными усилиями мы сдвинули решение проблемы с мертвой точки, и теперь получаем дополнительные финансовые ресурсы. Это позволит ещё больше продвинуться в наведении порядка в этой сфере, что очень важно, ведь данный вопрос имеет и экологическое, и социальное значение», - уверен Андрей Никитин.