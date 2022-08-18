Александр Жуков сообщил, что на ликвидацию омских свалок выделят 676 млн рублей

Член Высшего совета партии «Единая Россия», первый заместитель председателя Госдумы, депутат от Омской области Александр Жуков рассказал о том, что Омской области из федерального бюджета выделят дополнительные средства на экологические задачи. В общей сложности 676 млн рублей до 2024 года поступят на ликвидацию свалок. Решение принято на комиссии Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований.