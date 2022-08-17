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Запрет на въезд в страны ЕС для россиян назвали нарушением

Запрет на въезд в страны ЕС для россиян назвали нарушением

Вчера, 23:56
Фото: 1MI
Закрытие гражданам РФ въезда в европейские страны сочли нарушением права на свободу передвижения.

Уполномоченный по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова назвала призыв руководства стран ЕС запретить въезд для граждан РФ грубым нарушением международных правовых соглашений, которые предусматривают свободу передвижения. Об этом сообщает 360tv.ru, ссылаясь на сообщение в Telegram-канале Москальковой.

Москалькова сделала акцент на том, что такие предложения «несут на себе следы национализма и дискриминации». Татьяна Москалькова посчитала их грубейшим нарушением принципа свободы передвижения, который закреплен в региональных и универсальных международных правовых актах.

Омбудсмен напомнила, что с предложением о полном закрытии въезда в ЕС для граждан РФ согласились не все страны, и выразила надежду на то, что права человека и международное право для руководства Евросоюза «не останутся пустым звуком».

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