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Юный омич пойдет под суд за «липовых» щенков йоркширского терьера

Юный омич пойдет под суд за «липовых» щенков йоркширского терьера

Сегодня, 10:31
Фото: 1MI

Молодого омича будут судить за продажу несуществующих щенков терьера

По сообщению силовиков, юноша представлялся женщиной и менял голос по телефону, предлагая щенков.

Отвечать перед судом по обвинению в мошенничестве придется 19-летнему жителю Омска. На скамью подсудимых юноша сядет за продажу несуществующих щенков.

«В июле 2020 года омич увидел в Интернете объявление о продаже щенков породы „Йоркширский терьер“, в котором были размещены видео и фотографии с изображением животных. Во время личной переписки обвиняемый заверил потерпевшего в том, что продаваемые им щенки являются полностью здоровыми, имеют паспорта и награды за участие в выставках», — пояснили в прокуратуре Омской области.

В итоге омич перевел на банковскую карту, указанную фигурантом дела, 5 тысяч рублей в качестве аванса. После обвиняемый сообщил о доплате еще в 2300 рублей, якобы за поставленные щенку прививки, которые потерпевший также перечислил.

После получения денег, юный аферист пообещал назначить дату передачи щенка и перестал выходить на связь.

«Аналогичным образом фигурант дела обманул еще одного жителя Омской области, перечислившего на счет злоумышленника 6 тысяч рублей», — сообщили в региональной прокуратуре.

При этом все преступления обвиняемый совершал от имени вымышленной им женщины, представляясь потерпевшим женским именем и меняя голос при беседах по телефону.

Во время следствия обвиняемый полностью признал вину и возместил весь ущерб.

Силовики также выяснили, что ранее юный омич уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления.

#Василий Попов#Город#Общество#Происшествия#Новости#Омск#Омская область#Прокуратура Омской области#Уголовное дело#Суд#Мошенник
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