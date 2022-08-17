Юный омич пойдет под суд за «липовых» щенков йоркширского терьера

Отвечать перед судом по обвинению в мошенничестве придется 19-летнему жителю Омска. На скамью подсудимых юноша сядет за продажу несуществующих щенков.
«В июле 2020 года омич увидел в Интернете объявление о продаже щенков породы „Йоркширский терьер“, в котором были размещены видео и фотографии с изображением животных. Во время личной переписки обвиняемый заверил потерпевшего в том, что продаваемые им щенки являются полностью здоровыми, имеют паспорта и награды за участие в выставках», — пояснили в прокуратуре Омской области.
В итоге омич перевел на банковскую карту, указанную фигурантом дела, 5 тысяч рублей в качестве аванса. После обвиняемый сообщил о доплате еще в 2300 рублей, якобы за поставленные щенку прививки, которые потерпевший также перечислил.
После получения денег, юный аферист пообещал назначить дату передачи щенка и перестал выходить на связь.
«Аналогичным образом фигурант дела обманул еще одного жителя Омской области, перечислившего на счет злоумышленника 6 тысяч рублей», — сообщили в региональной прокуратуре.
При этом все преступления обвиняемый совершал от имени вымышленной им женщины, представляясь потерпевшим женским именем и меняя голос при беседах по телефону.
Во время следствия обвиняемый полностью признал вину и возместил весь ущерб.
Силовики также выяснили, что ранее юный омич уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления.