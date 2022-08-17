Юный омич пойдет под суд за «липовых» щенков йоркширского терьера

В итоге омич перевел на банковскую карту, указанную фигурантом дела, 5 тысяч рублей в качестве аванса. После обвиняемый сообщил о доплате еще в 2300 рублей, якобы за поставленные щенку прививки, которые потерпевший также перечислил.