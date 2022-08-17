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Вредные примеси задержатся в омском воздухе еще на сутки

Вредные примеси задержатся в омском воздухе еще на сутки

Сегодня, 08:45
Неблагоприятные метеорологические условия объявляют в регионе уже второй день подряд.

В Обь-Иртышском УГМС рассказали о том, какие погодные условия ожидают омичей в среду, 17 августа. 

Так по прогнозу, днем воздух прогреется до +13...+18 градусов Цельсия, ветер ожидается от северо-западного до северного 9-14 м\с. Местами возможен небольшой дождь. 

Собственно именно такая погода, по информации синоптиков, способствует рассеиванию вредных примесей в атмосфере. 

Напомним, днем ранее в Омске и области объявлялся режим «черного неба», – неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности, а в воздухе нашли мелкие частицы, которые опасны для больных астмой. 

#Василий Попов#Город#Общество#Погода#Новости#Омск#Омская область#Выбросы#Экология
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