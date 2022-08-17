Вредные примеси задержатся в омском воздухе еще на сутки

В Обь-Иртышском УГМС рассказали о том, какие погодные условия ожидают омичей в среду, 17 августа.
Так по прогнозу, днем воздух прогреется до +13...+18 градусов Цельсия, ветер ожидается от северо-западного до северного 9-14 м\с. Местами возможен небольшой дождь.
Собственно именно такая погода, по информации синоптиков, способствует рассеиванию вредных примесей в атмосфере.
Напомним, днем ранее в Омске и области объявлялся режим «черного неба», – неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности, а в воздухе нашли мелкие частицы, которые опасны для больных астмой.