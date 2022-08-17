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В Ростове-на-Дону потушен пожар на складе

В Ростове-на-Дону потушен пожар на складе

Вчера, 23:52
Фото: 1MI
Силами пожарных ликвидирован открытый огонь на складе.

В Ростове-на-Дону на складе произошел пожар — огонь охватил запасы стрейч-пленки и поддоны с прессованной бумагой. Ближе к утру пожарным удалось локализовать и ликвидировать возгорание, сообщает 360tv.ru, ссылаясь на ГУ МЧС России по Ростовской области.

Вызов на пульт экстренной службы поступил ночью 17 августа, после чего сотрудники МЧС оперативно прибыли на место происшествия — склад горел в Первомайском районе города. Огонь охватил склад площадью в 1,5 тыс. м2, пожару был присвоен второй ранг сложности.

Тушение пожара осложнялось тем, что огонь успел распространиться не только по территории склада, но и по открытой площадке. Спасателям пришлось буквально пробираться через поддоны. В ликвидации пожара принимали участие 120 сотрудников МЧС и 39 единиц спецтехники. Открытое горение было ликвидировано в 6.42.

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