В Ростове-на-Дону потушен пожар на складе

В Ростове-на-Дону на складе произошел пожар — огонь охватил запасы стрейч-пленки и поддоны с прессованной бумагой. Ближе к утру пожарным удалось локализовать и ликвидировать возгорание, сообщает 360tv.ru, ссылаясь на ГУ МЧС России по Ростовской области.
Вызов на пульт экстренной службы поступил ночью 17 августа, после чего сотрудники МЧС оперативно прибыли на место происшествия — склад горел в Первомайском районе города. Огонь охватил склад площадью в 1,5 тыс. м2, пожару был присвоен второй ранг сложности.
Тушение пожара осложнялось тем, что огонь успел распространиться не только по территории склада, но и по открытой площадке. Спасателям пришлось буквально пробираться через поддоны. В ликвидации пожара принимали участие 120 сотрудников МЧС и 39 единиц спецтехники. Открытое горение было ликвидировано в 6.42.