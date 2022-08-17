В Ростове-на-Дону потушен пожар на складе

Тушение пожара осложнялось тем, что огонь успел распространиться не только по территории склада, но и по открытой площадке. Спасателям пришлось буквально пробираться через поддоны. В ликвидации пожара принимали участие 120 сотрудников МЧС и 39 единиц спецтехники. Открытое горение было ликвидировано в 6.42.