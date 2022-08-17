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Posted 17 августа 2022, 13:29

Published 17 августа 2022, 13:29

Modified 17 августа 2022, 13:29

Updated 17 августа 2022, 13:29

В омских школах с 1 сентября будут поднимать флаг под гимн страны

В омских школах с 1 сентября будут поднимать флаг под гимн страны

17 августа 2022, 13:29
Фото: 1MI.
Мероприятие станет обязательным каждый понедельник.

С 1 сентября в омских школах в обязательном порядке начнут поднимать флаг России под государственный гимн. Мероприятие будет проходить каждый понедельник перед первым уроком. Об этом на сегодняшнем брифинге в городском департаменте образования сообщил начальник общего отдела образования Дмитрий Васюхичев.

«В классах, не принимающих участие в церемонии, на первом уроке в день проведения церемонии, педагог информирует о составе знаменной группы, оглашает календарь памятных дат общегосударственного и локального значения на неделю. Кроме того, рекомендуется исполнение краткой версии — куплет и припев Государственного гимна Российской Федерации», — сказал он.

Опускать флаги будут в конце каждой учебной недели по окончании последнего урока. Напомним, решение о том, что во всех государственных школах будут поднимать флаг РФ, было принято 18 апреля этого года.

#Общество#Город#Омск#Омская область#Школа#Новости
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