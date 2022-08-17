В омских школах с 1 сентября будут поднимать флаг под гимн страны

Posted 17 августа 2022, 13:29
Published 17 августа 2022, 13:29
Modified 17 августа 2022, 13:29
Updated 17 августа 2022, 13:29
С 1 сентября в омских школах в обязательном порядке начнут поднимать флаг России под государственный гимн. Мероприятие будет проходить каждый понедельник перед первым уроком. Об этом на сегодняшнем брифинге в городском департаменте образования сообщил начальник общего отдела образования Дмитрий Васюхичев.
«В классах, не принимающих участие в церемонии, на первом уроке в день проведения церемонии, педагог информирует о составе знаменной группы, оглашает календарь памятных дат общегосударственного и локального значения на неделю. Кроме того, рекомендуется исполнение краткой версии — куплет и припев Государственного гимна Российской Федерации», — сказал он.
Опускать флаги будут в конце каждой учебной недели по окончании последнего урока. Напомним, решение о том, что во всех государственных школах будут поднимать флаг РФ, было принято 18 апреля этого года.