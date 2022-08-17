В Омске трехлетняя девочка чуть не выпала из окна на четвертом этаже

В Омске полицейские разбираются в обстоятельствах происшествия в одном из домов на улице маршала Жукова.
Началось все с того, что в социальных сетях выложили видео, на котором маленькая девочка стоит в открытом окне на 4 этаже, смотрит вниз и свешивает ноги.
Этот ролик посмотрели и в городской полиции, где сообщили Городу55, что в тот же день установили место происшествия и нашли родителей девочки.
Выяснилось, что героиня видео находилась дома с 30-летней матерью и 7-летней сестрой. В какой-то момент женщина легла спать, а младшая дочка в этот момент и встала на подоконник. Окно при этом было открыто.
«Девочку заметила старшая сестра, она и разбудила маму. Ранее ребенок уже не раз залезала на подоконник. Сейчас в отношении родительницы составлен административный протокол, решается вопрос о постановке семьи на профилактический учет», – пояснили Городу 55 в городской полиции.
При этом ранее данная семья в поле зрение правоохранительных органов не попадала и характеризуется как положительная.