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В Омске трехлетняя девочка чуть не выпала из окна на четвертом этаже

В Омске трехлетняя девочка чуть не выпала из окна на четвертом этаже

Сегодня, 10:02
Фото: 1MI
В этот момент мать девочки, по данным силовиков, спала.

В Омске полицейские разбираются в обстоятельствах происшествия в одном из домов на улице маршала Жукова. 

Началось все с того, что в социальных сетях выложили видео, на котором маленькая девочка стоит в открытом окне на 4 этаже, смотрит вниз и свешивает ноги. 

Фото: скрин с видео

Этот ролик посмотрели и в городской полиции, где сообщили Городу55, что в тот же день установили место происшествия и нашли родителей девочки. 

Выяснилось, что героиня видео находилась дома с 30-летней матерью и 7-летней сестрой. В какой-то момент женщина легла спать, а младшая дочка в этот момент и встала на подоконник. Окно при этом было открыто. 

«Девочку заметила старшая сестра, она и разбудила маму. Ранее ребенок уже не раз залезала на подоконник. Сейчас в отношении родительницы составлен административный протокол, решается вопрос о постановке семьи на профилактический учет», – пояснили Городу 55 в городской полиции. 

При этом ранее данная семья в поле зрение правоохранительных органов не попадала и характеризуется как положительная. 

#Василий Попов#Город#Общество#Происшествия#Новости#Омск#Полиция#Дом#ЧП#Дети
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