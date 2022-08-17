Аналогичный прогноз для Омской области дает и портал Гисметео. Ожидается, что после 15 августа в регионе резко похолодает, а еще через неделю температура поднимется до +30 градусов и выше. Самые последние дни августа 2022 года будут комфортными во всех смыслах: сильной жары не будет, яркое солнце скроется за облаками, дождей не ожидается.