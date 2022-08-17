Прошла почти половина августа, и прогноз погоды на вторую половину августа стал едва ли не самой популярной темой для обсуждений. Синоптики дают неожиданные прогнозы на ближайшие две недели. Предполагается, что последние дни лета будут прохладными и иногда дождливыми.
По данным портала Ventusky.com, температура начнет опускаться уже в понедельник, 15 августа, а в течение недели днем будет не жарче +15 градусов. Однако ближе к следующим выходным жара вернется.
А вот последняя неделя августа будет слишком контрастной: 23 августа на юго-западе региона температура поднимется до +32, а вот на севере региона в тот же момент похолодает до +10 градусов.
Осадки в конце августа будут достаточно скромные. Сильных гроз не ожидается, но кое-где будут идти дожди разной интенсивности.
Аналогичный прогноз для Омской области дает и портал Гисметео. Ожидается, что после 15 августа в регионе резко похолодает, а еще через неделю температура поднимется до +30 градусов и выше. Самые последние дни августа 2022 года будут комфортными во всех смыслах: сильной жары не будет, яркое солнце скроется за облаками, дождей не ожидается.