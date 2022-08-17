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Стало известно, какой будет погода в Омске в конце августа 2022 года

Стало известно, какой будет погода в Омске в конце августа 2022 года

Сегодня, 09:30
Фото: 1MI
Прогноз погоды на август опубликован в открытых источниках.

Прошла почти половина августа, и прогноз погоды на вторую половину августа стал едва ли не самой популярной темой для обсуждений. Синоптики дают неожиданные прогнозы на ближайшие две недели. Предполагается, что последние дни лета будут прохладными и иногда дождливыми.

По данным портала Ventusky.com, температура начнет опускаться уже в понедельник, 15 августа, а в течение недели днем будет не жарче +15 градусов. Однако ближе к следующим выходным жара вернется.

Фото: www.ventusky.com

А вот последняя неделя августа будет слишком контрастной: 23 августа на юго-западе региона температура поднимется до +32, а вот на севере региона в тот же момент похолодает до +10 градусов. 

Осадки в конце августа будут достаточно скромные. Сильных гроз не ожидается, но  кое-где будут идти дожди разной интенсивности. 

Аналогичный прогноз для Омской области дает и портал Гисметео. Ожидается, что после 15 августа в регионе резко похолодает, а еще через неделю температура поднимется до +30 градусов и выше. Самые последние дни августа 2022 года будут комфортными во всех смыслах: сильной жары не будет, яркое солнце скроется за облаками, дождей не ожидается.

Фото: www.gismeteo.ru
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