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Собственникам сгоревших домов в Омской области обозначили сроки покупки жилья

Собственникам сгоревших домов в Омской области обозначили сроки покупки жилья

Вчера, 18:38
Фото: Город55

Пострадавшим от майских пожаров омичам выделили деньги на новое жилье

Пока выплату получили не все погорельцы.

Омичи, чьи дома пострадали во время пожаров 6 и 7 мая, смогут купить готовое жилье или построить новое. На эти цели областное правительство перечислило больше 322,5 млн рублей из выделенных 360-ти. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Деньги получили 209 собственников из Азовского, Колосовского, Тарского, Любинского, Называевского, Омского, Саргатского и Тюкалинского муниципальных районов.

«На сегодняшний день всем семьям, подавшим документы на получение социальной выплаты, перечислены средства на специальные счета», — отметил руководитель департамента безопасности населения и территорий Юрий Хлебков.

Приобрести жилье омичи должны в течение 6 месяцев с момента объявления чрезвычайной ситуации.

#Ольга Цветатий#Общество#Новости#Омская область#Омск#Деньги#Дом#Строительство
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