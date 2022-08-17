Собственникам сгоревших домов в Омской области обозначили сроки покупки жилья

Омичи, чьи дома пострадали во время пожаров 6 и 7 мая, смогут купить готовое жилье или построить новое. На эти цели областное правительство перечислило больше 322,5 млн рублей из выделенных 360-ти. Об этом сообщила пресс-служба правительства.