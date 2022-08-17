Сибирский Сбербанк выдал более 8 тысяч кредитов по ипотечным программам

За семь месяцев 2022-го года подразделения Сибирского банка ПАО Сбербанк, в состав которого входит Омская, Новосибирская и Томская области, Кузбасс, Красноярский и Алтайский край, а также республики Алтай и Тыва, выдали 8,6 тысяч кредитов по социально-значимым программам кредитования. Общая сумма выданных средств превысила 26,8 млрд рублей.
13,2 млрд рублей было выдано в рамках программы «Господдержка 2020», а в рамках «Семейной ипотеки» - еще 13,8 млрд рублей. Из них порядка 1,3 млрд рублей в Омской области.
«Господдержка 2020» - льготная программа со ставкой от 6,3% годовых на срок до 30 лет с максимальной суммой кредита 6 млн рублей (в Москве и Санкт-Петербурге – 12 млн рублей).
«Семейная ипотека» - льготная программа для семей, где хотя бы один ребёнок родился после 2018 года включительно или есть ребёнок с инвалидностью. Ставка от 5,3% годовых, максимальный срок кредита до 30 лет, минимальная сумма 300 тыс. рублей, максимальная – 15 млн рублей (в Москве и Санкт-Петербурге – 30 млн рублей).
Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк:
«Сбер традиционно одним из первых включается в реализацию программ с государственной поддержкой, чтобы наши клиенты из всех социальных групп могли найти для себя наиболее выгодное решение. Кроме того, мы постоянно развиваем возможности онлайн-площадки Домклик, на которой сегодня можно подобрать жилье и тут же получить ипотеку на его покупку, буквально в считанные минуты».
Сбербанк продолжает прием заявок на ипотечные кредиты по льготным программам. Подробнее узнать о программах с господдержкой можно онлайн на Домклик.