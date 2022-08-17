Шандалович: В Карелии детей участников спецоперации снабдят дополнительными выплатами

Как сообщает karelinform.ru со ссылкой на информацию спикера парламента Карелии, имеется в виду компенсация затрат на обучение размером в пять тысяч рублей. Она будет положена тем, кто ходит на подготовительные курсы в вузах. Помимо детей федеральных чиновников, эта выплата распространяется на детей сотрудников органов внутренних дел, задействованных в спецоперации. Это предусмотрено соответствующим указом, подписанным главой республики Артуром Олеговичем Парфенчиковым.
Порядок, по которому станут на практике возмещать связанные с данной льготой затраты, должно будет разработать республиканское Министерство образования и спорта до 1 сентября.
Еще в мае российским президентом был подписан указ, который предусматривал квоты на поступление в вузы для детей участвующих спецоперации. Им выделяется 10 процентов от общего числа учебных мест. Квоты распространяются на бакалавриат и специалитет.
При этом дети тех, кто был ранен или получил заболевание в ходе спецоперации, станут сдавать вступительные экзамены. А на детей погибших в спецоперации это не распространяется. Экзамены предусматриваются только в случае, если речь идет о творческих или профессиональных заданиях.
О новых мерах поддержки семей военнослужащих, участвующих в спецоперации, сообщили власти Приморского края. Там в планах создание постоянного спецотдела на базе МФЦ, сотрудники которого, специализирующиеся в социальной политике, здравоохранении и образовании, будут помогать военнослужащим и их женам. Разобраться в льготах можно будет с помощью специальной методички, из которой можно будет узнать, что нужно сделать для их получения и кто должен оказать в этом помощь.
Власти Липецкой области планируют ввести ряд дополнительных мер, направленных на поддержку участников спецоперации и их семей. Их разработкой займутся члены специально созданной рабочей группы, а результаты будут озвучены на сессии областного совета депутатов.
В Брянской области участвующим в спецоперации власти намерены дополнительно каждый месяц выплачивать по 70 тысяч рублей из средств регионального бюджета.
Ранее от депутатов карельского заксобрания поступило предложение бесплатно выделять ветеранам боевых действий (в том числе речь об участниках спецоперации) земельные участки под ИЖС. Законопроект намерены рассмотреть депутаты Государственной думы.