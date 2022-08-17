Шандалович: В Карелии детей участников спецоперации снабдят дополнительными выплатами

О новых мерах поддержки семей военнослужащих, участвующих в спецоперации, сообщили власти Приморского края. Там в планах создание постоянного спецотдела на базе МФЦ, сотрудники которого, специализирующиеся в социальной политике, здравоохранении и образовании, будут помогать военнослужащим и их женам. Разобраться в льготах можно будет с помощью специальной методички, из которой можно будет узнать, что нужно сделать для их получения и кто должен оказать в этом помощь.