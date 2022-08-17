В законе перечисляются действия, за участие в которых гражданин может получить статус и удостоверение ветерана БД. Например, это могли быть действия в Чеченской Республике, в Сирии, на Украине.
Чтобы оформить удостоверение ветерана военной службы, требуется служить как минимум 20 лет и иметь награды ведомства или государства. К ВБД относят граждан, которые стали инвалидами из-за ранения во время выполнения воинских обязанностей.
Согласно действующему законодательству, получить статус имеют право лица, которые участвовали в боях, занимались обслуживанием воинской части и т. д. Стать ветераном возможно за охрану, сопротивление в местности, нахождение в которой является опасным.
Для оформления статуса участника БД требуется подтвердить участие в них. Для этого рекомендуется взять выписку, вшитую в личное дело. После ее подготовки можно оформить соответствующий статус. Для этого подается рапорт об участии в военной операции, указывается приказ и время выписки, просьба о рассмотрении документов для получения удостоверения ВБД.
Эта документация рассматривается комиссией, после чего гражданин может получить соответствующее удостоверение. Льготы, которые положены ветеранам боевых действий в Омске и Омской области, а также других регионах страны, прописаны в ФЗ «О ветеранах».
Помимо федеральных преференций, гражданам могут предоставляться региональные льготы. К примеру, в Москве предоставляется вычет из стоимости участка по кадастру. Ветеранам боевых действий предоставляются имущественные льготы, налоговые вычеты по НДФЛ. Возможно получение освобождения при оплате некоторых государственных пошлин.
В России 01.07.2022 отмечается памятная дата — День ВБД. В настоящее время эта дата не является официальным выходным днем и не отмечается красным цветом в календаре. С 2009 года дата получила название «День памяти и скорби ВБД». День отмечается по всей стране, в том числе в Омске и Омской области.
В Омске и Омской области право на поддержку от государства получают ВБД и их ближайшие родственники в случае гибели служащего во время выполнения воинского долга.
Какие меры поддержки действуют в настоящее время в Омске:
Ранее депутатами Госдумы РФ был одобрен проект закона, согласно которому участники военной специальной операции на Украине получат статус ветерана БД.
На уровне региона предоставляются преференции не только ветеранам, но и членам его семьи. Согласно новостям, жителям Омска, которые отправятся на Украину, будет предоставлена дополнительная выплата в размере 100 тысяч рублей, которая предоставляется один раз.
Отмечается, что такую социальную выплату смогут получить только те, кто постоянно проживает в Омске или Омской области и заключил контракт на прохождение военной службы. Ранее губернатором был подписан указ о дополнительных мерах соцподдержки в виде единовременной выплаты членам семей погибших военнослужащих. Если гражданин проживал в Омской области, родственникам будет перечислено по одному миллиону рублей.
Государство предоставляет ветеранам поддержку на федеральном уровне. К жилищным преференциям относят возможность улучшения условий проживания. Россияне, которым был присвоен статус ветерана БД до 2005 года, могут улучшить свои жилищные условия.
Возможно предоставление субсидии этой категории граждан на покупку недвижимого имущества, если встать на жилищный учет. Для этого следует обратиться в МФЦ. Дополнительно положена компенсация по уплате взносов на ремонт и услуги жилищно-коммунального хозяйства. Чтобы оформить данную льготу, рекомендовано подать документы в МФЦ.
Военнослужащим и участникам БД может быть предоставлена сумма в качестве возмещения в размере 50% от арендной платы при съеме жилого помещения. Сумма компенсации составляет не более 15 тысяч рублей.
Ветеранам предоставляется социальная поддержка. Перечень основных мер помощи для участников боевых действий:
Помимо этого, есть и другие преференции. В некоторых организациях ветеранов боевых действий могут пропустить на прием, не дожидаясь очереди. Возможно получить скидку при посещении выставок в некоторых местах.
ВБД положены льготы при уплате налоговых взносов. Им нет необходимости уплачивать сборы за гараж или жилье. Преференция может быть предоставлена на один объект каждого типа. Если размер участка составляет не более шести соток, уплачивать земельный сбор не требуется.
Семьи погибших на Украине в 2022 году могут получить единоразовую субсидию, сумма которой составляет 7,4 млн рублей, помимо этого, предоставляется дополнительная выплата в размере пяти миллионов рублей. На оформление пособия имеют право близкие родственники — ребенок, вдовы, родители.
Чтобы получить полагающиеся льготы и преференции, можно обратиться в МФЦ по Омску и Омской области. Для оформления льготы потребуется заполнить бланк заявления, предоставить паспорт и реквизиты банковского счета.
Льготы, связанные с оплатой квартиры у ветеранов, можно оформить через управление социальной защиты населения в Омске. В этой организации также потребуется предоставить заявление, документы, подтверждающие право на использование льготы.
Чтобы оформить налоговые преференции, рекомендовано обратиться в налоговую службу. Некоторые операции можно выполнить онлайн в аккаунте ФНС или на портале «Госуслуги».
Члены семьи погибших военных имеют право на предоставление ежемесячного материального пособия, размер которого составляет 750 рублей на каждого ближайшего родственника (перечень лиц, которым положено пособие, представлен в законодательстве). Дети ветеранов в возрасте до 15 лет включительно могут поехать в оздоровительный лагерь 1 раз в 12 месяцев.
При наличии врачебных рекомендаций дети граждан, бывших военных, имеющих статус ВБД, до 18 лет имеют право на оформление поездки в санатории. Список оздоровительных организаций, санаториев устанавливается властями Омской области или другого российского региона.
Согласно данным СМИ, в Госдуму были внесены поправки. Корректировки предоставляют право льготного поступления в вузы детям погибших ВБД или лиц, ставших инвалидами после несения воинского долга. Речь идет о предоставлении специальной квоты 10% для детей граждан ВБД.