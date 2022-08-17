В России 01.07.2022 отмечается памятная дата — День ВБД. В настоящее время эта дата не является официальным выходным днем и не отмечается красным цветом в календаре. С 2009 года дата получила название «День памяти и скорби ВБД». День отмечается по всей стране, в том числе в Омске и Омской области.