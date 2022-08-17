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Путин обновил руководство сразу двух омских судов

Путин обновил руководство сразу двух омских судов

Сегодня, 15:45
Фото: 1MI

В двух судах Омска поменялись председатели

Обновился состав председателей в Кировском и Омском районных судах.

На портале правовой информации появился указ президента России «О назначении судей федеральных судов». В нем указаны фамилии омских судей: президент утвердил председателей двух судов и еще троих судей.

Согласно документу, новым председателем Кировского районного суда Омска стала Светлана Царева. Известно, что она с 2017 года трудилась в суде в качестве заместителя председателя. Тем же документом президент утвердил на пост председателя Омского районного суда Елену Бессчетнову.

Также состав Кировского суда пополнился судьей Еленой Крупкиной, а в Омском районном суде теперь будут работать судьи Инна Перфилова и Мария Вяткина, говорится в документе.

#Ольга Акамова#Омск#Суд#Общество#Новости#Владимир Путин#Председатель суда#Судья
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