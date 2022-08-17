Путин обновил руководство сразу двух омских судов

Согласно документу, новым председателем Кировского районного суда Омска стала Светлана Царева. Известно, что она с 2017 года трудилась в суде в качестве заместителя председателя. Тем же документом президент утвердил на пост председателя Омского районного суда Елену Бессчетнову.