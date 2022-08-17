Приличный срок. Омский районный суд вынес приговор двум наркодилерам

Омский районный суд вынес приговор двум наркодилерам, которых в прошлом году задержали с поличным. Об этом сообщила официальный представитель УФСБ России по Омской области Ирина Руснак.
В машине одного из осужденных сотрудники СОБР Управления Росгвардии и областного УФСБ России нашли два килограмма «синтетики». Вещества были изъяты, а мужчины задержаны. Позже выяснилось, что они забрали их из тайниковой закладки в лесополосе Омского района. Также, один из соучастников причастен к деятельности крупного интернет-магазина по продаже наркотиков.
«Уголовное дело в отношении фигурантов было заведено и расследовано следственным подразделением УФСБ России по Омской области», — отметили в ведомстве.
Один из них приговорен к шести годам колонии строго режима, а его напарник лишен свободы на 8 лет и 6 месяцев.