Приличный срок. Омский районный суд вынес приговор двум наркодилерам

В машине одного из осужденных сотрудники СОБР Управления Росгвардии и областного УФСБ России нашли два килограмма «синтетики». Вещества были изъяты, а мужчины задержаны. Позже выяснилось, что они забрали их из тайниковой закладки в лесополосе Омского района. Также, один из соучастников причастен к деятельности крупного интернет-магазина по продаже наркотиков.