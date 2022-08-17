Город55
ГлавноеВсе новости
Приличный срок. Омский районный суд вынес приговор двум наркодилерам

Приличный срок. Омский районный суд вынес приговор двум наркодилерам

Вчера, 17:37
Фото: 1MI

Двух мужчин в Омске осудили за распространение наркотиков на 6 и 8 лет

За два килограмма «синтетики» они получили тюремный срок.

Омский районный суд вынес приговор двум наркодилерам, которых в прошлом году задержали с поличным. Об этом сообщила официальный представитель УФСБ России по Омской области Ирина Руснак.

В машине одного из осужденных сотрудники СОБР Управления Росгвардии и областного УФСБ России нашли два килограмма «синтетики». Вещества были изъяты, а мужчины задержаны. Позже выяснилось, что они забрали их из тайниковой закладки в лесополосе Омского района. Также, один из соучастников причастен к деятельности крупного интернет-магазина по продаже наркотиков.

«Уголовное дело в отношении фигурантов было заведено и расследовано следственным подразделением УФСБ России по Омской области», — отметили в ведомстве.

Один из них приговорен к шести годам колонии строго режима, а его напарник лишен свободы на 8 лет и 6 месяцев.

#Ольга Цветатий#Общество#Новости#Омская область#Уголовное дело#Наркотики#Срок
Подпишитесь
Полежаева не пригласили на открытие новой хоккейной арены в Омске
Вчера, 17:13
Нефтяная компания экс-главы УФАС перерегистрировалась из Омска после его смерти
Вчера, 15:37
После обрушения дома в Омске закрыли опасную школу с трещиной
Вчера, 17:03
На открытие новой арены в Омске пригласили известную кинозвезду
В городе прошло ее детство.
Вчера, 14:27
Травмоопасный транспорт. За год 162 омича едва не разбились на самокатах
За неделю травмированных оказалось больше почти на 50 человек.
Вчера, 17:29
Ничего необычного. Синоптики дали прогноз на начало осени в Омской области
Прогноз погоды по данным открытых источников.
Вчера, 14:08