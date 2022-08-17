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Президент Молдавии заявила о риске аварии на Запорожской АЭС

Президент Молдавии заявила о риске аварии на Запорожской АЭС

Вчера, 23:54
Фото: pxhere.com
Президент Молдавии Майя Санду признала наличие угрозы аварии на Запорожской АЭС.

Президент Молдавии Майя Санду выступила с заявлением, в котором признала факт риска аварии на Запорожской АЭС, сообщает 360tv.ru, ссылаясь на телеканал Nord news.

В своем заявлении Майя Санду выразила надежду на то, что ядерной катастрофы получится избежать, подчеркнув, что авария привела бы к трагедии. По словам президента Молдавии, в государстве уже принят ряд мер для обеспечения безопасности населения. Майя Санду привела в пример партию йодида Калия, которую направила в Молдавию Румыния. Препарат планируется раздавать жителям страны, если уровень радиации будет повышен.

Накануне Минэкологии заявило о том, что отслеживает уровень радиации на территории страны и обменивается данными с коллегами из Украины. 

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