Президент Молдавии заявила о риске аварии на Запорожской АЭС

Президент Молдавии Майя Санду выступила с заявлением, в котором признала факт риска аварии на Запорожской АЭС, сообщает 360tv.ru, ссылаясь на телеканал Nord news.
В своем заявлении Майя Санду выразила надежду на то, что ядерной катастрофы получится избежать, подчеркнув, что авария привела бы к трагедии. По словам президента Молдавии, в государстве уже принят ряд мер для обеспечения безопасности населения. Майя Санду привела в пример партию йодида Калия, которую направила в Молдавию Румыния. Препарат планируется раздавать жителям страны, если уровень радиации будет повышен.
Накануне Минэкологии заявило о том, что отслеживает уровень радиации на территории страны и обменивается данными с коллегами из Украины.