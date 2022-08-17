Президент Молдавии заявила о риске аварии на Запорожской АЭС

В своем заявлении Майя Санду выразила надежду на то, что ядерной катастрофы получится избежать, подчеркнув, что авария привела бы к трагедии. По словам президента Молдавии, в государстве уже принят ряд мер для обеспечения безопасности населения. Майя Санду привела в пример партию йодида Калия, которую направила в Молдавию Румыния. Препарат планируется раздавать жителям страны, если уровень радиации будет повышен.