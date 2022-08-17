Пожар на полмиллиона. Сгоревший холодильник заставил омское «Инмарко» раскошелиться

Спустя полтора месяца после поставки в магазине предпринимательницы случился пожар. Тушить его пришлось при помощи четырех пожарных машин. В помещении серьезно закоптились стены и потолки, выгорели вещи и напольное покрытие. Вдобавок к этому расплавился внутренний блок кондиционера и обгорели два холодильника, один из них — с омским мороженым.