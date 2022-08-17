Омский НПЗ открыл Летнюю академию наук для талантливых школьников

Одаренные старшеклассники под руководством педагогов будут заниматься точными науками, а также погружаться в практику - изучать технологические процессы нефтеперерабатывающего предприятия и создавать собственные исследовательские проекты. Школьники глубже погрузятся в интересующие их профессии и смогут пообщаться с экспертами ОНПЗ, которые расскажут о востребованных направлениях и карьере на предприятии. Будет и отдельная программа по основам нефтепереработки для преподавателей, которая поможет им продуктивно выстраивать работу с учениками.