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Омский НПЗ открыл Летнюю академию наук для талантливых школьников

Омский НПЗ открыл Летнюю академию наук для талантливых школьников

Вчера, 18:00
Фото: Андрей Шавин
Образовательный проект поможет старшеклассникам определиться с выбором профессионального пути.

В Летнюю академию набрали более 50 омских старшеклассников. Вести занятия будут преподаватели химики и физики из образовательных учреждений - партнеров ОНПЗ. Слушателей академии ждет обучение по этим предметам, а также профориентационные тренинги и деловые игры по развитию soft skills.

Летняя академия наук - важная часть программы «Школа — ссуз/вуз — ОНПЗ», которая направлена на подготовку высококвалифицированных кадров для промышленных предприятий Омской области.

«Омск заинтересован в профессиональном росте и карьерных возможностях молодежи. Для ребят Летняя академия наук — прекрасный шанс узнать много нового о востребованных профессиях, которые связаны с родным городом, и пообщаться с высококлассными специалистами. Благодаря Омскому НПЗ одаренные юноши и девушки смогут реализовать себя на территории региона. Предприятие не только создает рабочие места для выпускников, но и заботится о качественном образовании молодых людей», — считает заместитель мэра Омска Инна Елецкая.

Одаренные старшеклассники под руководством педагогов будут заниматься точными науками, а также погружаться в практику - изучать технологические процессы нефтеперерабатывающего предприятия и создавать собственные исследовательские проекты. Школьники глубже погрузятся в интересующие их профессии и смогут пообщаться с экспертами ОНПЗ, которые расскажут о востребованных направлениях и карьере на предприятии. Будет и отдельная программа по основам нефтепереработки для преподавателей, которая поможет им продуктивно выстраивать работу с учениками.

«Омский НПЗ уже много лет проводит Летнюю академию наук. Этим проектом мы поддерживаем интерес школьников к наукам и знаниям, важным для будущих нефтепереработчиков и помогаем ребятам с профессиональным самоопределением. Летняя академия показывает нефтеперерабатывающую промышленность с новой, интересной стороны — старшеклассники видят примеры успешного карьерного роста на лучшем предприятии отрасли», — отметила заместитель генерального директора Омского НПЗ Маргарита Иванина.

Летняя академия наук существует с 2015 года и входит в комплексную образовательную программу «Школа — ссуз/вуз — ОНПЗ». В проекте участвуют школы, профильные техникумы и вузы. Омский НПЗ помогает учебным заведениям обновлять кабинеты и оборудование, а будущих выпускников ориентирует с выбором профессии.

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