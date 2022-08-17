Город55
ГлавноеВсе новости
Омич устроил набег на хаски-парк и украл собаку

Омич устроил набег на хаски-парк и украл собаку

Сегодня, 16:03
Фото: 1MI

Полиция разыскивает омича, укравшего собаку из хаски-парка

Неизвестный ночью выпустил собак из вольеров и унес одну из них с собой.

В омском хаски-парке «Юрта» в ночь на 16 августа неизвестный мужчина украл собаку. Об этом сотрудники парка сообщили в своей официальной группе социальной сети «ВКонтакте».

На территорию недоброжелателю удалось проникнуть нелегально — он перелез через ограду и взломал замок. После этого он выпустил из вольера всех собак, а одну из них взял на руки и унес.

Впрочем, история закончилась благополучно. Мужчину преследовала молодая пара, которой удалось вернуть хаски назад.

«Случайные очевидцы преследовали мужчину некоторое время, после чего им удалось забрать животное и вернуть его в хаски-парк», — рассказали Городу55 в пресс-службе УМВД.

Сейчас правоохранители проводят проверку и устанавливают личность похитителя.

Фото: скриншот видео хаски-парка "Юрта"
#Ольга Цветатий#Происшествия#Новости#Омск#Полиция#Розыск#Животные#Видео
Подпишитесь
Полежаева не пригласили на открытие новой хоккейной арены в Омске
Сегодня, 17:13
Нефтяная компания экс-главы УФАС перерегистрировалась из Омска после его смерти
Сегодня, 15:37
После обрушения дома в Омске закрыли опасную школу с трещиной
Сегодня, 17:03
На открытие новой арены в Омске пригласили известную кинозвезду
В городе прошло ее детство.
Сегодня, 14:27
Травмоопасный транспорт. За год 162 омича едва не разбились на самокатах
За неделю травмированных оказалось больше почти на 50 человек.
Сегодня, 17:29
Ничего необычного. Синоптики дали прогноз на начало осени в Омской области
Прогноз погоды по данным открытых источников.
Сегодня, 14:08