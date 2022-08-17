Омич устроил набег на хаски-парк и украл собаку

В омском хаски-парке «Юрта» в ночь на 16 августа неизвестный мужчина украл собаку. Об этом сотрудники парка сообщили в своей официальной группе социальной сети «ВКонтакте».
На территорию недоброжелателю удалось проникнуть нелегально — он перелез через ограду и взломал замок. После этого он выпустил из вольера всех собак, а одну из них взял на руки и унес.
Впрочем, история закончилась благополучно. Мужчину преследовала молодая пара, которой удалось вернуть хаски назад.
«Случайные очевидцы преследовали мужчину некоторое время, после чего им удалось забрать животное и вернуть его в хаски-парк», — рассказали Городу55 в пресс-службе УМВД.
Сейчас правоохранители проводят проверку и устанавливают личность похитителя.