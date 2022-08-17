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Омич отправился в колонию на 1.5 года за левый табак и алкоголь

Омич отправился в колонию на 1.5 года за левый табак и алкоголь

Сегодня, 11:14
По подсчетам силовиков, осужденный заработал на бойкой торговле контрафактом более 2.1 млн рублей.

В Первомайском районном суде города Омска огласили приговор по уголовному делу 33-летнего омича. Перед законом он отвечал за приобретение, хранение, перевозку и сбыт немаркированной алкогольной и табачной продукции в особо крупном размере, а также за незаконный оборот алкоголя.

«По версии следствия и суда, с января по май 2021 года фигурант уголовного дела покупал немаркированный алкоголь и табачные изделия, которые хранил в арендованных гаражах, расположенных в Омске», – сообщили в прокуратуре Омской области. 

Затем на своем автомобиле он перевозил и сбывал левое спиртное и табак Саргатском и Любинском районах Омской области. Общая сумма заработка фигуранта составила более 1,7 млн рублей, плюс еще свыше 480 тысяч рублей он заработал на незаконном обороте алкоголя и спиртосодержащей продукции без лицензии.

В мае 2021 бойкую торговлю накрыли сотрудники полиции. Из арендованных гаражей силовики изъяли около 2 тысяч бутылок немаркированной алкогольной продукции, а также около 8 тысяч табачных изделий различных марок.

На следствии и в суде обвиняемый полностью признал вину в инкриминируемых деяниях, но от реального наказания его это не спасло: суд приговорил омича к 1 году и 6 месяцам лишения свободы со штрафом в 2.2 млн рублей

Помимо этого в доход государства конфискован автомобиль, на котором в районы развозился алкоголь и сигареты. Так же судья постановил уничтожить все изъятое спиртное и табак. 

#Василий Попов#Город#Общество#Происшествия#Новости#Омск#Омская область#Полиция#Уголовное дело#Нелицензированный алкоголь#Контрафакт#Сигареты#Суд
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