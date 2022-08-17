Омич отправился в колонию на 1.5 года за левый табак и алкоголь

В Первомайском районном суде города Омска огласили приговор по уголовному делу 33-летнего омича. Перед законом он отвечал за приобретение, хранение, перевозку и сбыт немаркированной алкогольной и табачной продукции в особо крупном размере, а также за незаконный оборот алкоголя.
«По версии следствия и суда, с января по май 2021 года фигурант уголовного дела покупал немаркированный алкоголь и табачные изделия, которые хранил в арендованных гаражах, расположенных в Омске», – сообщили в прокуратуре Омской области.
Затем на своем автомобиле он перевозил и сбывал левое спиртное и табак Саргатском и Любинском районах Омской области. Общая сумма заработка фигуранта составила более 1,7 млн рублей, плюс еще свыше 480 тысяч рублей он заработал на незаконном обороте алкоголя и спиртосодержащей продукции без лицензии.
В мае 2021 бойкую торговлю накрыли сотрудники полиции. Из арендованных гаражей силовики изъяли около 2 тысяч бутылок немаркированной алкогольной продукции, а также около 8 тысяч табачных изделий различных марок.
На следствии и в суде обвиняемый полностью признал вину в инкриминируемых деяниях, но от реального наказания его это не спасло: суд приговорил омича к 1 году и 6 месяцам лишения свободы со штрафом в 2.2 млн рублей
Помимо этого в доход государства конфискован автомобиль, на котором в районы развозился алкоголь и сигареты. Так же судья постановил уничтожить все изъятое спиртное и табак.