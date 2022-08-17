Нефтяная компания экс-главы УФАС перерегистрировалась из Омска после его смерти

Компания была зарегистрирована 11 лет назад. В числе совладельцев находится также Леонид Селиверстов (30.8% доли в уставном капитале), который раньше был единственным владельцем, а сейчас значится в качестве генерального директора. Также 30,8% доли принадлежит Ирине Золотых. В феврале 2022 года в число совладельцев вошла Виктория Аксенова с 7,5% доли.