Город55
ГлавноеВсе новости
Нефтяная компания экс-главы УФАС перерегистрировалась из Омска после его смерти

Нефтяная компания экс-главы УФАС перерегистрировалась из Омска после его смерти

Сегодня, 15:37
Фото: 1MI
ООО «Нефтяная промышленная компания», совладельцем которой был первый глава регионального УАФС Сергей Суменков, сменила прописку на подмосковную.

С начала этой недели ООО «Нефтяная промышленная компания» юридически переехала в город Одинцово Московской области, следует из данных ЕГРЮЛ. Ранее предприятие было прописано в Омске на улице Волховстроя.

Одним из совладельцев ООО «НПК» являлся первый глава регионального УФАС Сергей Суменков: он возглавлял ведомство с начала 90-х до 2015 года. В начале марта этого года Суменков скончался на 73 году жизни.

Компания была зарегистрирована 11 лет назад. В числе совладельцев находится также Леонид Селиверстов (30.8% доли в уставном капитале), который раньше был единственным владельцем, а сейчас значится в качестве генерального директора. Также 30,8% доли принадлежит Ирине Золотых. В феврале 2022 года в число совладельцев вошла Виктория Аксенова с 7,5% доли.

В компании с уставным капиталом 800 тыс рублей зарегистрировано всего четыре сотрудника. В 2021 году предприятие показало чистую прибыль в 5 млн рублей при выручке 340.4 млн. В последние годы являлось крупным поставщиком нефтяного битума для городского управления дорожного хозяйства и благоустройства — 15 контрактов на 175 млн рублей. Также битум поставлялся в Нижнеомское ДРСУ — 1 контракт на 373.4 тыс рублей.

#Екатерина Чаплинская#Новости#Бизнес-новости#Экономика
Подпишитесь
Полежаева не пригласили на открытие новой хоккейной арены в Омске
Сегодня, 17:13
После обрушения дома в Омске закрыли опасную школу с трещиной
Сегодня, 17:03
На открытие новой арены в Омске пригласили известную кинозвезду
В городе прошло ее детство.
Сегодня, 14:27
Травмоопасный транспорт. За год 162 омича едва не разбились на самокатах
За неделю травмированных оказалось больше почти на 50 человек.
Сегодня, 17:29
Ничего необычного. Синоптики дали прогноз на начало осени в Омской области
Прогноз погоды по данным открытых источников.
Сегодня, 14:08