Нефтяная компания экс-главы УФАС перерегистрировалась из Омска после его смерти

С начала этой недели ООО «Нефтяная промышленная компания» юридически переехала в город Одинцово Московской области, следует из данных ЕГРЮЛ. Ранее предприятие было прописано в Омске на улице Волховстроя.
Одним из совладельцев ООО «НПК» являлся первый глава регионального УФАС Сергей Суменков: он возглавлял ведомство с начала 90-х до 2015 года. В начале марта этого года Суменков скончался на 73 году жизни.
Компания была зарегистрирована 11 лет назад. В числе совладельцев находится также Леонид Селиверстов (30.8% доли в уставном капитале), который раньше был единственным владельцем, а сейчас значится в качестве генерального директора. Также 30,8% доли принадлежит Ирине Золотых. В феврале 2022 года в число совладельцев вошла Виктория Аксенова с 7,5% доли.
В компании с уставным капиталом 800 тыс рублей зарегистрировано всего четыре сотрудника. В 2021 году предприятие показало чистую прибыль в 5 млн рублей при выручке 340.4 млн. В последние годы являлось крупным поставщиком нефтяного битума для городского управления дорожного хозяйства и благоустройства — 15 контрактов на 175 млн рублей. Также битум поставлялся в Нижнеомское ДРСУ — 1 контракт на 373.4 тыс рублей.