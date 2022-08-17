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На «ШТОРМ FEST» омский полицейский поймал за руку подозреваемую в грабеже

На «ШТОРМ FEST» омский полицейский поймал за руку подозреваемую в грабеже

Сегодня, 10:57
Фото: УМВД по городу Омску
В пешеходном переходе на Соборной площади, по сообщениям силовиков, женщина «прихватила» три спортивных костюма.

В Омске дознователи из отдела полиции №10 возбудили уголовное дело на 41-летнюю жительницу Омска. Женщину подозревают в грабеже во время проведения спортивного праздника «Шторм FEST». 

«Несколько дней назад в дежурную часть поступил звонок от продавщицы торговой точки в подземном переходе на улице Красный путь. Женщина пояснила, что в павильоне услышала звон колокольчика на входной двери. Когда она повернулась, то увидела неизвестную, которая убегала с тремя спортивными костюмами, сорванными прямо с витрины. Сумма ущерба составила 5 000 рублей», – сообщили в УМВД по городу Омску. 
Место преступления
Фото: УМВД по городу Омску

Задержал подозреваемую полицейский, который нес службу по охране общественного порядка на спортивном празднике. Руслан Айтжанов, начальник следственного отдела ОП № 7 УМВД России по городу Омску, находился рядом с переходом, услышал крик о помощи и буквально за руку схватил выбежавшую навстречу похитительницу.

Задержанную доставили в отдел полиции. Как оказалось,  жительница Центрального округа уже неоднократно была судима за различные имущественные преступления. Похищенные вещи, по словам задержанной, она хотела продать случайным прохожим.

#Василий Попов#Город#Общество#Происшествия#Новости#Омск#Полиция#Уголовное дело#Грабеж#Криминал#Шторм Fest
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