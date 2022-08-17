На «ШТОРМ FEST» омский полицейский поймал за руку подозреваемую в грабеже

В Омске дознователи из отдела полиции №10 возбудили уголовное дело на 41-летнюю жительницу Омска. Женщину подозревают в грабеже во время проведения спортивного праздника «Шторм FEST».
«Несколько дней назад в дежурную часть поступил звонок от продавщицы торговой точки в подземном переходе на улице Красный путь. Женщина пояснила, что в павильоне услышала звон колокольчика на входной двери. Когда она повернулась, то увидела неизвестную, которая убегала с тремя спортивными костюмами, сорванными прямо с витрины. Сумма ущерба составила 5 000 рублей», – сообщили в УМВД по городу Омску.
Задержал подозреваемую полицейский, который нес службу по охране общественного порядка на спортивном празднике. Руслан Айтжанов, начальник следственного отдела ОП № 7 УМВД России по городу Омску, находился рядом с переходом, услышал крик о помощи и буквально за руку схватил выбежавшую навстречу похитительницу.
Задержанную доставили в отдел полиции. Как оказалось, жительница Центрального округа уже неоднократно была судима за различные имущественные преступления. Похищенные вещи, по словам задержанной, она хотела продать случайным прохожим.