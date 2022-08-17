На «ШТОРМ FEST» омский полицейский поймал за руку подозреваемую в грабеже

Задержал подозреваемую полицейский, который нес службу по охране общественного порядка на спортивном празднике. Руслан Айтжанов, начальник следственного отдела ОП № 7 УМВД России по городу Омску, находился рядом с переходом, услышал крик о помощи и буквально за руку схватил выбежавшую навстречу похитительницу.