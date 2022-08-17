На открытие новой арены в Омске пригласили известную кинозвезду

Известная актриса Наталья Земцова приедет на открытие новой «G-Drive Арены». Девушка родилась и выросла в Омске. Об этом сообщили в пресс-службе ТВ-3.
«Меня обещали пригласить на открытие арены и я с удовольствием прилечу на открытие, я люблю такие штуки. Когда были живы бабушки, я старалась приезжать домой каждые каникулы. Сейчас приезжаю примерно раз в год», - рассказала Наталья.
Также, актриса рассказала, что задумывается о возвращении в Омск. Она отметила, что играла бы в драмтеатре.
«Я очень люблю Омск, и, честно говоря, раз в год думаю всё бросить и туда вернуться, играть в драмтеатре «Три сестры», - поделилась она.
Напомним, что открытие новой арены пройдет 15 сентября.