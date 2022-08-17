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На открытие новой арены в Омске пригласили известную кинозвезду

На открытие новой арены в Омске пригласили известную кинозвезду

Сегодня, 14:27
Фото: ТВ-3

Актриса Наталья Земцова приедет на открытие «G-Drive Арены» в Омске

В городе прошло ее детство.

Известная актриса Наталья Земцова приедет на открытие новой «G-Drive Арены». Девушка родилась и выросла в Омске. Об этом сообщили в пресс-службе ТВ-3.

«Меня обещали пригласить на открытие арены и я с удовольствием прилечу на открытие, я люблю такие штуки. Когда были живы бабушки, я старалась приезжать домой каждые каникулы. Сейчас приезжаю примерно раз в год», - рассказала Наталья.

Также, актриса рассказала, что задумывается о возвращении в Омск. Она отметила, что играла бы в драмтеатре.

«Я очень люблю Омск, и, честно говоря, раз в год думаю всё бросить и туда вернуться, играть в драмтеатре «Три сестры», - поделилась она.

Напомним, что открытие новой арены пройдет 15 сентября. 

#Ольга Цветатий#Общество#Город#Открытие#Новости#Омск#Торжественное открытие
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