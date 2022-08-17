Игроки «Авангарда» представили лимитированную партию топлива и хоккейные новинки кафе

На АЗС «Газпромнефть», расположенной в Омске на улице 1-й Красной звезды, состоялась презентация лимитированной партии топлива G-Drive 100, выпущенной игроками ХК «Авангард», и хоккейного меню, разработанного для болельщиков команды к открытию многофункциональной G-Drive Арены.
Победители Sochi Hockey Open — команда игроков «Авангарда» в составе Арсения Грицюка, Сергея Толчинского, Рида Буше, Корбэна Найта, Кристиана Яроша, Антона Белова, Семена Чистякова и Дамира Шарипзянова — посетили Омский нефтеперерабатывающий завод «Газпром нефти» — один из самых современных и высокотехнологичных НПЗ в России.
«Можно сказать, что заправка высокотехнологичным топливом G-Drive не только обеспечивает профессиональную защиту двигателя, но и позволяет автомобилистам быть ближе к команде. Мы не только приняли участие в производстве партии топлива, но и вдохновили сеть „Газпромнефть“ на создание хоккейного ассортимента кафе: сытного бургера и крепкого кофе — они помогут болельщикам оставаться в тонусе, чтобы поддерживать команду! Ребята уже оценили „именную“ продукцию, теперь очередь болельщиков!» — отметил тренер ХК «Авангард» Дмитрий Рябыкин, одним из первых заправившийся хоккейным топливом.
На Омском НПЗ спортсмены познакомились с технологическим процессом выпуска бензина и приняли участие в создании и лабораторных испытаниях топлива. После подтверждения соответствия партии требованиям ГОСТа и Технического регламента Таможенного союза команда представила лимитированную партию топлива G-Drive 100 на АЗС «Газпромнефть».
Улучшенные свойства бензина G-Drive неоднократно подтверждались независимыми исследовательскими центрами, в экстремальных условиях гонок на выносливость и на ралли «Шелковый путь».
«Я на нефтезаводе был уже во второй раз, — рассказывает защитник „Авангарда“ Антон Белов. — Сегодня нас свозили на новые объекты. Уровень, конечно, потрясающий. Работать в таких условиях — одно удовольствие. Во-первых, это удобство сотрудников. Во-вторых, видно, что хороший продукт производят. Сотый бензин, который мы сегодня произвели, изготавливается без октаноповышающих присадок. Чистый, настоящий по октану сотый бензин. Мне как автомобилисту и обладателю машины, которой необходимо именно такое топливо, это важно».
Хоккеисты рассказали болельщикам о производстве высокотехнологичного топлива и предложили лично убедиться в его эксплуатационных характеристиках.
«Я получил удовольствие от сегодняшнего дня. Я уже достаточно давно вернулся в Омск. Понятно, что здесь много фанатов. Часто узнают. Но я не считаю это какой-то проблемой, мне это в кайф. Люди понимающие. Когда ты отдыхаешь где-то со своей семьей, никто тебя не потревожит. В Омске очень тактичные люди живут», — поделился впечатлениями от встречи с болельщиками нападающий «Авангарда» Арсений Грицюк.
Также игроки «Авангарда» первыми оценили хоккейные новинки кафе G-Drive. Вместе с сотрудниками АЗС спортсмены приготовили гамбургер «Шайба» на черной булочке и тройной эспрессо с молочной пеной «Хет-Трик», продегустировали блюда и остались довольны результатом. Новинки появятся в меню всех АЗС «Газпромнефть» в Омске уже с 28 августа.
Некоторые болельщики признались: пришли на АЗС за три часа до встречи с хоккеистами, чтобы точно ничего не пропустить. И ожидания полностью оправдались. После фото- и автограф-сессии с хоккеистами для пришедших устроили большой праздник с розыгрышем призов.
На самый первый вопрос почти без запинки ответил 16-летний омич по имени Вячеслав. Несмотря на юный возраст, он болельщик с солидным стажем:
«Меня зовут Вячеслав. Я болею за „Авангард“ почти с самого рождения. Помню, когда Дмитрий Рябыкин еще был игроком. Рад, что сегодня состоялось такое событие, как приезд игроков команды на АЗС. Город очень тепло относится к этой команде, все ждут возвращения „Авангарда“ в Омск. Очень хочу купить себе абонемент на матчи команды, потому что такой масштабной спортивной конструкции, как G-Drive Арена, нигде в стране больше нет».
Специально для болельщиков к открытию многофункциональной G-Drive Арены в сети АЗС «Газпромнефть» подготовили акцию. С 10 по 31 августа, заправившись топливом G-Drive от 30 литров, клиенты сети «Газпромнефть» смогут выиграть один из четырех призов: абонемент на хоккейный сезон 2022/2023; билет на открытие G-Drive Арены, скидку на покупку билета на G-Drive Арену или фирменного мерча; промокод на 100 бонусов на карту программы лояльности «Нам по пути». Для этого необходимо активировать покупки в мобильном приложении АЗС «Газпромнефть». Каждая зарегистрированная покупка участвует в розыгрыше.