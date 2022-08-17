Игроки «Авангарда» представили лимитированную партию топлива и хоккейные новинки кафе

Специально для болельщиков к открытию многофункциональной G-Drive Арены в сети АЗС «Газпромнефть» подготовили акцию. С 10 по 31 августа, заправившись топливом G-Drive от 30 литров, клиенты сети «Газпромнефть» смогут выиграть один из четырех призов: абонемент на хоккейный сезон 2022/2023; билет на открытие G-Drive Арены, скидку на покупку билета на G-Drive Арену или фирменного мерча; промокод на 100 бонусов на карту программы лояльности «Нам по пути». Для этого необходимо активировать покупки в мобильном приложении АЗС «Газпромнефть». Каждая зарегистрированная покупка участвует в розыгрыше.