Группа «25/17» и Сергей Летов. На 428-летие Тары съедутся известные музыканты

В пресс-службе областного правительства рассказали, какие события запланированы на День города в Таре. В этом году старейшему городу Омской области исполнится 428 лет. Праздновать жители будут три дня — с 19 по 21 августа.
Главным событием 19 августа станет фестиваль сибирской культуры «Тарская крепость». В 18:00 на площади Ленина для гостей выступят группы «25/17», «Калинов мост», Drummatix и музыкант Сергей Летов.
А вот в Тарском художественном музее для тарчан на экспозиции «Красуйся, град Тарский» покажут две выставки: работы художницы-дизайнера Анны Кальницкой и тарских художников «Мир вокруг нас». Пообщаться с писателем Германом Садулаевым гости смогут в Центральной районной библиотеке.
В этот же день в центральной районной библиотеке состоится презентация книг «Дозорная книга Тарского уезда 1701 года: в трех томах» и «Тарское Прииртышье в документах Петровской эпохи: начало XVIII века». Экскурсия с элементами военно-исторической реконструкции «Как тарчане бунтовали…», посвященная 300-летию Тарского бунта, пройдет вечером.
21 августа в центре города расположат праздничные локации, которые будут работать в течение всего дня. Кроме фестиваля «Тарский дозор», народного гуляния «Сибирское разноцветье» и праздничной программы «Живи и здравствуй, город мой!» для жителей выступит группа «Стерео». В финале в небо запустят праздничный фейерверк.