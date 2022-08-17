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Группа «25/17» и Сергей Летов. На 428-летие Тары съедутся известные музыканты

Группа «25/17» и Сергей Летов. На 428-летие Тары съедутся известные музыканты

Сегодня, 13:37
Фото: 1MI

Группы «25/17», «Калинов мост» и Сергей Летов приедут в Омскую область

День города в Таре будут праздновать три дня.

В пресс-службе областного правительства рассказали, какие события запланированы на День города в Таре. В этом году старейшему городу Омской области исполнится 428 лет. Праздновать жители будут три дня — с 19 по 21 августа.

Главным событием 19 августа станет фестиваль сибирской культуры «Тарская крепость». В 18:00 на площади Ленина для гостей выступят группы «25/17», «Калинов мост», Drummatix и музыкант Сергей Летов.

А вот в Тарском художественном музее для тарчан на экспозиции «Красуйся, град Тарский» покажут две выставки: работы художницы-дизайнера Анны Кальницкой и тарских художников «Мир вокруг нас». Пообщаться с писателем Германом Садулаевым гости смогут в Центральной районной библиотеке.

В этот же день в центральной районной библиотеке состоится презентация книг «Дозорная книга Тарского уезда 1701 года: в трех томах» и «Тарское Прииртышье в документах Петровской эпохи: начало XVIII века». Экскурсия с элементами военно-исторической реконструкции «Как тарчане бунтовали…», посвященная 300-летию Тарского бунта, пройдет вечером.

21 августа в центре города расположат праздничные локации, которые будут работать в течение всего дня. Кроме фестиваля «Тарский дозор», народного гуляния «Сибирское разноцветье» и праздничной программы «Живи и здравствуй, город мой!» для жителей выступит группа «Стерео». В финале в небо запустят праздничный фейерверк.

#Ольга Цветатий#Общество#Праздник#Новости#Омская область#Празднование#Программа
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