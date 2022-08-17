Глава РЭО назвал фестиваль «Таврида.Арт» концентрацией самых творческих людей страны

Кроме того, Буцаев ответил на вопросы участников мероприятия.
Как сообщает 360tv.ru, генеральный директор ППК “РЭО” также изучил тематические игры, мастер-классы и лекции, которые оператор подготовил для волонтеров и экоактивистов.
По мнению Буцаева, сейчас арт-кластер “Таврида” является концентрацией наиболее ответственной и серьезной молодежи, которая ставит в приоритет проблемы экологии и защиту окружающей среды. Многие юноши и девушки из числа экоактивистов продемонстрировали особую вовлеченность в тему переработки отходов и рассказали о способах вторичного использования мусора. Гендиректор РЭО отметил, что чистота вокруг начинается с каждого из нас, а участники фестиваля дают надежду обществу на то, что в скором времени все больше граждан будут придерживаться модели осознанного потребления и беречь окружающий мир от глобального загрязнения. А РЭО, в свою очередь, будет поддерживать полезные инициативы, касающиеся решения злободневных экологических проблем, особенно утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО) и минимизации их объемов, отправляемых на захоронение.
Руководитель PR-департамента Дмитрий Бойко подчеркнул, что 15-19 августа на фестивале “Таврида.Арт” для участников работают два экологических центра РЭО и волонтеров-экологов “Делай!”: “Эколаборатория РЭО” и гостевой дом ППК “РЭО”. В экоцентре организована специальная мастерская, где каждый желающий может переработать пластиковые крышечки, сначала измельчив их в экошредере, а потом переплавив полученную стружку в брелок, значок, подставку под телефон, стакан для канцелярии. Изготовленный своими руками сувенир можно забрать с собой.
При поддержке эковолонтеров движения “Делай!” РЭО организовал мастер-классы по созданию шоперов, бумаги из макулатуры, авосек из трикотажных лент. А специально для тех, кто желает повысить уровень своей экологической культуры, будет запущена игра “ЭкоАктивити”.
Помимо этого, для гостей мероприятия будут проводиться лекции, посвященные экологичному образу жизни, перепотреблению ресурсов, глобальным проблемам человечества, гринвошингу, сортировке и правильной утилизации ТКО. Также состоится закрытый модный показ предметов гардероба “апсайкл” и диалог с организаторами арт-кластера “Поддержка и развитие молодежных экопроектов”.