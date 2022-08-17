ЕР помогла подготовить более 50 тысяч детей к 1 сентября

Координатор партпроекта «Новая школа», первый зампред Комитета ГД по просвещению Алена Аршинова отметила, что в Воронежской области для детей подготовили школьную и спортивную форму. В ЯНАО партия передает школьные принадлежности в том числе детям-инвалидам и детям, оставшимся без попечения родителей, передает rostovgazeta.ru.
Участниками этой акции стали предприниматели, депутаты, неравнодушные граждане и сами школьники. Сбор школьных комплектов проходит в общественных приемных ЕР, ее региональных и местных отделениях, а также в волонтерских центрах. Таких пунктов приема в регионах более 4 тысяч.
Отмечается, что наборы для мариупольских школьников доставили от тульского отделения ЕР, для детей Лутугинского района ЛНР — от ульяновского. Помощь от Ставрополья поступила школьникам Антрацита в ЛНР. Самарское отделение партии отправило фуры с грузом в ДНР. Скоро туда поступят комплекты компьютерной техники и интерактивные доски, канцелярские и школьные принадлежности.
«Мы раздали уже более 4 тысяч таких наборов, и сейчас акция в самом разгаре», — сообщил депутат ГД Артем Туров, курирующий гуманитарную миссию партии в Харьковской области.
Как сообщает сайт ER.ru, также школьные комплекты от «Единой России» получат дети погибших военных.
«Участие в акции «Собери ребенка в школу» принимают партийцы, депутаты Государственной думы ФС РФ, депутаты Законодательного собрания Омской области, депутаты Омского городского совета, предприниматели и неравнодушные жители региона.
В настоящее время формируются наборы, состоящие из канцелярских товаров, тетрадей и ранцев. Все собранные наборы будут переданы многодетным и малообеспеченным семьям, а также людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Сбор продолжается в региональном отделении партии в Омске», — отметил руководитель депутатской фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Омской области Александр Артемов.