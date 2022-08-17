ЕР помогла подготовить более 50 тысяч детей к 1 сентября

В настоящее время формируются наборы, состоящие из канцелярских товаров, тетрадей и ранцев. Все собранные наборы будут переданы многодетным и малообеспеченным семьям, а также людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Сбор продолжается в региональном отделении партии в Омске», — отметил руководитель депутатской фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Омской области Александр Артемов.