Город55
ГлавноеВсе новости
ЕР помогла подготовить более 50 тысяч детей к 1 сентября

ЕР помогла подготовить более 50 тысяч детей к 1 сентября

Вчера, 16:25
Фото: er.ru
«Единая Россия» проводит ежегодную акцию «Собери ребенка в школу», в рамках которой партия оказывает помощь детям из многодетных, малообеспеченных и неблагополучных семей по всей стране. В этом году к ним добавились школьники Донбасса и освобожденных территорий.

Координатор партпроекта «Новая школа», первый зампред Комитета ГД по просвещению Алена Аршинова отметила, что в Воронежской области для детей подготовили школьную и спортивную форму. В ЯНАО партия передает школьные принадлежности в том числе детям-инвалидам и детям, оставшимся без попечения родителей, передает rostovgazeta.ru.

Участниками этой акции стали предприниматели, депутаты, неравнодушные граждане и сами школьники. Сбор школьных комплектов проходит в общественных приемных ЕР, ее региональных и местных отделениях, а также в волонтерских центрах. Таких пунктов приема в регионах более 4 тысяч.

Отмечается, что наборы для мариупольских школьников доставили от тульского отделения ЕР, для детей Лутугинского района ЛНР — от ульяновского. Помощь от Ставрополья поступила школьникам Антрацита в ЛНР. Самарское отделение партии отправило фуры с грузом в ДНР. Скоро туда поступят комплекты компьютерной техники и интерактивные доски, канцелярские и школьные принадлежности.

«Мы раздали уже более 4 тысяч таких наборов, и сейчас акция в самом разгаре», — сообщил депутат ГД Артем Туров, курирующий гуманитарную миссию партии в Харьковской области. 

Как сообщает сайт ER.ru, также школьные комплекты от «Единой России» получат дети погибших военных.

«Участие в акции «Собери ребенка в школу» принимают партийцы, депутаты Государственной думы ФС РФ, депутаты Законодательного собрания Омской области, депутаты Омского городского совета, предприниматели и неравнодушные жители региона. 

В настоящее время формируются наборы, состоящие из канцелярских товаров, тетрадей и ранцев. Все собранные наборы будут переданы многодетным и малообеспеченным семьям, а также людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Сбор продолжается в региональном отделении партии в Омске», — отметил руководитель депутатской фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Омской области Александр Артемов.

Подпишитесь
Полежаева не пригласили на открытие новой хоккейной арены в Омске
Вчера, 17:13
Нефтяная компания экс-главы УФАС перерегистрировалась из Омска после его смерти
Вчера, 15:37
После обрушения дома в Омске закрыли опасную школу с трещиной
Вчера, 17:03
На открытие новой арены в Омске пригласили известную кинозвезду
В городе прошло ее детство.
Вчера, 14:27
Травмоопасный транспорт. За год 162 омича едва не разбились на самокатах
За неделю травмированных оказалось больше почти на 50 человек.
Вчера, 17:29
Ничего необычного. Синоптики дали прогноз на начало осени в Омской области
Прогноз погоды по данным открытых источников.
Вчера, 14:08