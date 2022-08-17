Эксперт рассказал, чем опасна густая кровь

По словам специалиста, пациент с густой кровью испытывает головные боли и быстро утомляется, его могут также мучить жажда и периодические давящие боли в сердце. Об этом пишет iz.ru со сслкой на телеканал «Москве-24».
Также, как сказал врач, о густой крови может свидетельствовать быстрое сворачивание крови после пореза или ссадины, однако все перечисленные признаки — непостоянные. Более же полную информацию сможет дать общий анализ крови и гематокрит.
Врач пояснил, что к сгущению крови может привести злоупотребление мочегонными препаратами и употребление недостаточного количества жидкости. Он отметил, что густая кровь может стать причиной высокого давления, аритмии и стенокардии. Для профилактики этого состояния врач посоветовал употреблять больше жидкости — до одного литра в день. А в жару эта норма должна быть удвоена, резюмировал кардиолог.