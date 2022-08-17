Эксперт рассказал, чем опасна густая кровь

Врач пояснил, что к сгущению крови может привести злоупотребление мочегонными препаратами и употребление недостаточного количества жидкости. Он отметил, что густая кровь может стать причиной высокого давления, аритмии и стенокардии. Для профилактики этого состояния врач посоветовал употреблять больше жидкости — до одного литра в день. А в жару эта норма должна быть удвоена, резюмировал кардиолог.