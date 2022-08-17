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Posted 17 августа 2022, 17:46

Published 17 августа 2022, 17:46

Modified 17 августа 2022, 17:48

Updated 17 августа 2022, 17:48

Эксперт рассказал, чем опасна густая кровь

17 августа 2022, 17:46
Кардиолог, заслуженный врач России Юрий Серебрянский объяснил россиянам, как человек может понять, что у него густая кровь, и что можно предпринять для устранения этого опасного для здоровья и жизни явления.

По словам специалиста, пациент с густой кровью испытывает головные боли и быстро утомляется, его могут также мучить жажда и периодические давящие боли в сердце. Об этом пишет iz.ru со сслкой на телеканал «Москве-24».

Также, как сказал врач, о густой крови может свидетельствовать быстрое сворачивание крови после пореза или ссадины, однако все перечисленные признаки — непостоянные. Более же полную информацию сможет дать общий анализ крови и гематокрит.

Врач пояснил, что к сгущению крови может привести злоупотребление мочегонными препаратами и употребление недостаточного количества жидкости. Он отметил, что густая кровь может стать причиной высокого давления, аритмии и стенокардии. Для профилактики этого состояния врач посоветовал употреблять больше жидкости — до одного литра в день. А в жару эта норма должна быть удвоена, резюмировал кардиолог. 

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