Экс-мэр Омска Фадина жестко высказалась об обрушении части дома в Нефтяниках

В своем телеграм-канале экс-мэр Омска Оксана Фадина обстоятельно объяснила, почему ситуация с обрушением дома в Нефяниках не такая однозначная, какой может показаться. Депутат ГД настаивает, что сделанный вовремя капремонт продлил жизнь дому на несколько десятков лет, а статус аварийного не принес бы никакой пользы.
«Конструктив дома мог быть укреплен с 2018 года по программе капремонта. И сроки выполнения ремонта постоянно сдвигались вправо. В сентябре 2021 года Омский областной суд признал бездействие фонда капремонта и обязал до конца 2021 года сделать капитальный ремонт фасада, общих подвальных помещений, а также провести работы по замене несущих строительных конструкций дома и инженерных сетей. И тут-то началось интересное: жители дома внезапно (!) захотели получить статус аварийного», - пишет Фадина в своем телеграм-канале.
Чиновница уверена, что жильцов «подговорили»: якобы в случае, если бы дому присвоили статус аварийного, на его капремонт не нужно было бы тратить деньги. Тем не менее, по суду Фонд капремонта был обязан провести капремонт дома.
Статус аварийного дома не дал бы его жильцам ничего хорошего, уверяет Фадина. Сейчас в Омске, по ее данным, 658 аварийных домов, и только 307 из них — в программе расселения до 2025 года. Это означает, что дом поставили бы в очередь на расселение, но расселить бы его все равно не успели.
«В 2018 году да, затратно, но можно было отремонтировать стены дома № 53. Это явно было бы быстрее, чем дом бы получил статус аварийного и потом еще несколько лет стоял в очереди на расселение. Думаете, за этот бы период ничего бы не случилось? И кто тогда бы был виноват в том, что статус аварийного у дома есть, но он стоит в очереди?» — вопрошает Фадина.
Экс-мэр добавила, что законодательство в этом вопросе требует доработки, и пообещала присоединиться к разработке инициатив. Фадина подчеркнула, что «все надо делать своевременно», а в тонкостях случившегося «разберутся силовики».
Напомним, обрушение дома в Нефтяниках случилось в пятницу, 12 августа. В общежитии на улице 20 Партсъезда, 53 обвалилась торцевая стена со стороны санузлов. Жильцов эвакуировали и поселили в соседней гимназии, при обрушении никто не пострадал.