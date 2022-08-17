Экс-мэр Омска Фадина жестко высказалась об обрушении части дома в Нефтяниках

Статус аварийного дома не дал бы его жильцам ничего хорошего, уверяет Фадина. Сейчас в Омске, по ее данным, 658 аварийных домов, и только 307 из них — в программе расселения до 2025 года. Это означает, что дом поставили бы в очередь на расселение, но расселить бы его все равно не успели.