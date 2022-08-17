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Экономист сообщил, возможно ли в России повторение дефолта 1998 года

Экономист сообщил, возможно ли в России повторение дефолта 1998 года

Вчера, 22:49
Фото: pxhere.com
Дефолт в РФ, который был объявлен 17 августа 1998 года, стал своеобразным сочетанием двух проблем отечественной экономики: с одной стороны был раздутый бюджет, с другой завышенный курс рубля, который поддерживало государство, так считает кандидат экономических наук Николай Кульбака.

Эксперт отмечает, что пусковым механизмом стало резкое падение цен на энергоресурсы, которые составляли значительную часть российского экспорта, а также мировой азиатский кризис. По оценке Кульбаки, в современных реалиях подобная ситуация вряд ли возможна. Об этом пишет NEWS.ru.

 

«В тех условиях государству пришлось объявить дефолт — невозможность выплачивать обязательства по государственным ценным бумагам, но населению досталось хуже, потому что одновременно с дефолтом была проведена девальвация, то есть обесценивание рубля к доллару и евро», — объяснил Кульбака.

 

Экономист полагает, что именно термин «девальвация» связан у людей в головах  дефолтом, хотя сама по себе процедура девальвации не всегда происходит при дефолте.

 

По мнению экономиста, сейчас Банк России действует намного профессиональнее.

 

«Курс рубля сейчас регулируется гибко, а государственные ценные бумаги выпускаются не в таком количестве, как это было в 1998 году. Да и экономика российская сейчас несколько сильнее и устойчивее из-за заработавших рыночных механизмов», — заключил Кульбака.

#Экономика
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