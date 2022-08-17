Экономист сообщил, возможно ли в России повторение дефолта 1998 года

«Курс рубля сейчас регулируется гибко, а государственные ценные бумаги выпускаются не в таком количестве, как это было в 1998 году. Да и экономика российская сейчас несколько сильнее и устойчивее из-за заработавших рыночных механизмов», — заключил Кульбака.