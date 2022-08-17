Экономист сообщил, возможно ли в России повторение дефолта 1998 года

Эксперт отмечает, что пусковым механизмом стало резкое падение цен на энергоресурсы, которые составляли значительную часть российского экспорта, а также мировой азиатский кризис. По оценке Кульбаки, в современных реалиях подобная ситуация вряд ли возможна. Об этом пишет NEWS.ru.
«В тех условиях государству пришлось объявить дефолт — невозможность выплачивать обязательства по государственным ценным бумагам, но населению досталось хуже, потому что одновременно с дефолтом была проведена девальвация, то есть обесценивание рубля к доллару и евро», — объяснил Кульбака.
Экономист полагает, что именно термин «девальвация» связан у людей в головах дефолтом, хотя сама по себе процедура девальвации не всегда происходит при дефолте.
По мнению экономиста, сейчас Банк России действует намного профессиональнее.
«Курс рубля сейчас регулируется гибко, а государственные ценные бумаги выпускаются не в таком количестве, как это было в 1998 году. Да и экономика российская сейчас несколько сильнее и устойчивее из-за заработавших рыночных механизмов», — заключил Кульбака.