«Авито» — правила безопастности

Сегодня на «Авито» тысячи профессиональных продавцов, продвигающих через платформу свои товары. Кроме того, с помощью «Авито» можно найти недвижимость, автомобиль мечты, подыскать новую или первую работу или познакомится с мастером способным вам помочь с ремонтом квартиры или обуви. А чтобы процесс покупок в интернете был безопасным, соблюдайте простые правила.
Убедитесь, что вы имеете дело с настоящим «Авито»
Казалось бы, ничего проще. Сайт найден по запросу, в левом верхнем углу знакомый логотип. Но все немного сложнее. Например, сайт «Авито» - https://www.avito.ru/. Именно так и никак иначе. Если похоже, но не совсем, например, добавлены или заменены какие-то символы — уходите. Здесь небезопасно.
Изучите данные вашего продавца/покупателя перед сделкой
Сегодня на «Авито» есть возможность подтвердить подлинность профиля с помощью портала «Госуслуги», по документам или реквизитам. Если у вашего собеседника аккаунт с таким значком — значит это действительно живой человек, а не автомат. Что означают разные значки?
«Есть аккаунт на Госуслугах», «Документы проверены», «Реквизиты компании проверены» — означает, что человек верифицировал учетную запись по паспорту, водительскому удостоверению, Госуслугам или реквизитам.
«Собственник» — если есть такой значок, это значит, что выставленная на продажу квартира действительно принадлежит этому человеку.
«Компания проверена» — работодателя проверили по ИНН: он не банкрот и не нарушает правила «Авито».
«Проверенный партнёр» - компания (автодилер или агентство недвижимости) успешно прошла несколько проверок «Авито» на соответствие правилам платформы.
По статистике «Авито» объявления, авторы которых подтвердили подлинность аккаунта, вызывают больше доверия. Трафик в них примерно на 20% выше, чем в тех профилях, где нет цифрового бейджа.
Кроме того, у каждого пользователя на «Авито» есть личный рейтинг. Он складывается из оценок и отзывов других пользователей. Специалисты компании внимательно следят, чтобы подделать отклик было невозможно.
Общайтесь только в чате «Авито»
В чате «Авито» тщательно следит за безопасностью специальный алгоритм, внимательно отслеживающий любые небезопасные действия, в том числе фишинговые ссылки, запрос предоплаты или личных данных. В чате на «Авито» сейчас можно не только писать сообщения, но и отправить фото или видео, оформить доставку или вывести оплату за товар, в общем провести все этапы. Так что, если человек начинает вас убеждать, что ему неудобно общаться здесь, и просит перенести беседу в другой мессенджер — это повод насторожиться.
Защитите свой номер
Сегодня слишком много людей зарабатывают на том, что собирают в интернете телефонные номера, формируют из них базы данных и затем продают. Именно этими базами пользуются «службы безопасности банков» и другие телефонные проходимцы. Чтобы этого избежать, «Авито» разработал систему защищенных номеров. Работает это так.
Сервис скрывает ваш истинный номер и вместо него в объявлении отображает временный, который изменяется каждые несколько часов, и все звонки на этот номер робот переадресует на настоящий. Но не волнуйтесь если вам позвонили, а после номер сменился, абонент сможет перезвонить без проблем. Система запоминает связку «номер-покупатель» на две недели, а иногда и дольше — чтобы вы могли завершить сделку.
Защитите свой аккаунт
Даже самый надежный пароль не гарантирует 100% защиты от внешнего проникновения. Поэтому лучше подключить функцию «Безопасный вход». Тогда зайти в ваш аккаунт с нового устройства можно будет только с помощью SMS или пуш-уведомления, приходящего на ваш телефон.
Личные данные — личное дело
Для общения вашему потенциальному покупателю или продавцу достаточно знать ваше имя. Этого вполне хватит что бы написать в чат. Если у вас спрашивают, что-то еще: номер паспорта, прописку, а тем более три цифры с оборота карты немедленно прекратите общение и нажмите кнопку «Пожаловаться» в профиле собеседника.
Используйте «Авито Доставку»
Далеко не всегда продавец и покупатель живут на соседних улицах. Часто они находятся в разных городах, а это значит, что подробно рассмотреть и примерить купленные кроссовки, скорее всего, удастся только после получения посылки. И есть риск, что они не подойдут. В случае с Авито Доставкой такой проблемы не будет. Деньги за покупку будут храниться на защищенном счете с момента оформления заказа и не перейдут продавцу, пока вы не подтвердите, что получили то, что хотели, и решили оставить это себе. Обязательно проверьте товар прямо в пункте выдачи. Если он вам не подходит, просто скажите об этом оператору. Тогда посылка отправится обратно продавцу, а вы получите обратно полную сумму, включая стоимость доставки.
Заниженная цена — повод насторожиться
Конечно, бывают случаи, когда человек действительно готов уступить вам ценную вещь за половину стоимости. Но это может быть и уловкой. При выборе на платформе того же автомобиля или, например, смартфона, вы можете увидеть диапазон цен, рассчитанный по ценам из похожих объявлений, опубликованных на «Авито» за последние 12 месяцев. И если стоимость намного ниже рыночного диапазона, это повод быть еще более внимательным при покупке: задать продавцу дополнительные вопросы, тщательно проверить товар при получении. И ни в коем случае не переводите продавцу предоплату, чтобы «забронировать» товар или услугу - даже по очень привлекательной цене.
Бдительность — это главное!
«Авито» прилагает все силы для того, чтобы ваши сделки были безопасными. Но полностью защитить себя можно только всегда оставаясь начеку и помня об этих 9 правилах.