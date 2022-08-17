«Авито» — правила безопастности

Далеко не всегда продавец и покупатель живут на соседних улицах. Часто они находятся в разных городах, а это значит, что подробно рассмотреть и примерить купленные кроссовки, скорее всего, удастся только после получения посылки. И есть риск, что они не подойдут. В случае с Авито Доставкой такой проблемы не будет. Деньги за покупку будут храниться на защищенном счете с момента оформления заказа и не перейдут продавцу, пока вы не подтвердите, что получили то, что хотели, и решили оставить это себе. Обязательно проверьте товар прямо в пункте выдачи. Если он вам не подходит, просто скажите об этом оператору. Тогда посылка отправится обратно продавцу, а вы получите обратно полную сумму, включая стоимость доставки.