Аналитик Правосудов: Рост стоимости газа летом — невиданное событие

Специалист объяснил, что настолько стремительный рост цен в летние месяцы является «невиданным событием» — как правило, в это время цена падает, информирует Russian.rt.com.
Тем не менее, он дал объяснение происходящему: газа и угля в Европе не хватает, АЭС во Франции вырабатывают недостаточно энергии, ГЭС не работают в полную силу из-за засухи. Поэтому, даже по такой цене, газ все равно покупают.
Такое нарушение энергетического баланса к тому же сопровождается повышением конкуренции с рынком Азии. Поэтому, чтобы снизить цену, следует увеличить приток газа на рынок, но это возможно только с привлечением «Северного потока — 2».
Тем не менее, по словам эксперта, власти Европы приравнивают запуск «Северного потока — 2» к «выбрасыванию белого флага», не считая таковым получение топлива по «Северному потоку — 1».
В «Газпроме» прогнозируют зимнее повышение цен на газ в ЕС более, чем до $4 тыс. за 1 тыс. куб. м.