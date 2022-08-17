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Аналитик Правосудов: Рост стоимости газа летом — невиданное событие

Аналитик Правосудов: Рост стоимости газа летом — невиданное событие

Вчера, 19:13
Фото: 1MI
Глава Института национальной энергетики Сергей Правосудов дал комментарии относительно стоимости газа на бирже ЕС. Она преодолела порог в $2,45 тыс.

Специалист объяснил, что настолько стремительный рост цен в летние месяцы является «невиданным событием» — как правило, в это время цена падает, информирует Russian.rt.com. 

Тем не менее, он дал объяснение происходящему: газа и угля в Европе не хватает, АЭС во Франции вырабатывают недостаточно энергии, ГЭС не работают в полную силу из-за засухи. Поэтому, даже по такой цене, газ все равно покупают.

Такое нарушение энергетического баланса к тому же сопровождается повышением конкуренции с рынком Азии. Поэтому, чтобы снизить цену, следует увеличить приток газа на рынок, но это возможно только с привлечением «Северного потока — 2».

Тем не менее, по словам эксперта, власти Европы приравнивают запуск «Северного потока — 2» к «выбрасыванию белого флага», не считая таковым получение топлива по «Северному потоку — 1».

В «Газпроме» прогнозируют зимнее повышение цен на газ в ЕС более, чем до $4 тыс. за 1 тыс. куб. м.

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