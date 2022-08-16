Зима близко. Омичам пообещали резкое похолодание до -7 градусов

Завтра, 17 августа, ожидается совсем не летняя погода. Ночью температура опустится до +5 градусов, а местами похолодает до -5 градусов в приземном слое. Днем же потеплеет максимум до +18 градусов. Вдобавок к этому местами пройдет небольшой дождь, ветер северо-западный, северный со скоростью 9-14 м/с.
В четверг, 18 августа, ночью похолодает еще сильнее — до +4 градусов, заморозки также сохранятся. Днем же ожидается не больше +16 градусов. Местами также небольшой дождь, ветер северо-западный, северный со скоростью 8-13 м/с.
В пятницу, 19 августа, ночная температура сохранится, будет колебаться от +4 до -5 градусов. Днем потеплеет максимум до +18 градусов. По-прежнему будет идти дождь и дуть северо-западный, северный ветер со скоростью 8-13 м/с.
Вдобавок к этому в Обь-Иртышском УГМС предупредили, что с 15 по 18 августа в Омской области заморозки могут ударить еще сильнее, и температура воздуха опустится до -7 градусов.