Зима близко. Омичам пообещали резкое похолодание до -7 градусов

Завтра, 17 августа, ожидается совсем не летняя погода. Ночью температура опустится до +5 градусов, а местами похолодает до -5 градусов в приземном слое. Днем же потеплеет максимум до +18 градусов. Вдобавок к этому местами пройдет небольшой дождь, ветер северо-западный, северный со скоростью 9-14 м/с.