Зависимость от контейнеров. Почему осенью в России могут взлететь цены на все

Росстат два месяца подряд фиксирует дефляцию, в то же время россияне ужасаются от суммы в чеке после каждого похода в магазин. Эксперты уверены: это еще не самая драматичная ситуация. «Новые Известия» выяснили, когда ждать повышения цен абсолютно на все товары.
Как оказалось, 75% из всех товаров на российском рынке в 2021 году были импортные. Большую часть товаров ввозили из Китая посредством контейнеров. В них перевозят даже опасную химию, не говоря об одежде или технике. Главное преимущество контейнеров — простота транспортировки.
«В контейнерах нуждаются те перевозки, которые происходят со сменой вида транспорта, а это преимущественно международные перевозки и внутрироссийские отправки на Дальний Восток и Северный завоз», — объясняет коммерческий директор компании AKFA Алексей Чернышев.
Однако уже сейчас редставитель крупнейшего оператора железнодорожных контейнерных перевозок «ТрансКонтейнер» группы компаний «Дело» заявляет, что контейнеров в скором времени может не хватить. Возможный дефицит может составлять от 100 до 350 тыс контейнеров.
Из-за того, что «ящики» вывозят из России и не возвращают, поскольку импорт в Россию значительно просел: за 6 месяцев 2022 года экспорт в грузовых контейнерах вырос на 1,9%, а импорт упал на 2,4%. И это — один из предшественников подорожания товаров на российском рынке.
«Дорожающая с каждым годом логистика влияет на все группы перевозимых товаров, ставки на морской фрахт выросли более чем в 5 раз. Поэтому, конечно, стоимость логистики будут закладывать в себестоимость товаров, что повлечет за собой повышение цен», — отмечает соучредитель Группы Компаний «СЛК» Дмитрий Аржаных.
Естественно, есть варианты перевозки товаров другими путями. Однако в таком случае цены на товар едва ли снизятся: стоимость перевозки из Китая до Москвы для стандартной фуры будет порядка $20 тыс, а ставка на такую же партию товара в контейнере (море + ж/д или только по ж/д) — около $12–13 тыс. Вдобавок к этому придется проводить больше времени на погранпостах.
Некоторые эксперты все же полагают, что тревогу бить пока рано. Ощутима проблема с логистикой: пути перевозки товаров поменялись, теперь ввозить их из Европы в Россию нельзя, но тот же самый товар завозят в обход, через Турцию или Китай. Нехватки контейнеров в этом случае не ощущается — они возвращаются туда же, откуда их когда-то отправили.
Независимый эксперт, создатель проекта N.TransLab Мария Никитина уверена, что стоимость контейнерных перевозок составляет лишь малую часть в стоимости товара. Цены могут вырасти только из-за дефицита самих товаров, а не из-за проблем с логистикой.
«Логистика в цене традиционных контейнерных товаров не превышает обычно 1,5-2%. Другое дело, что в моменте сбой приводит к дефициту того или иного продукта на рынке, и от этого цена может расти неконтролируемо. Например, запасные части для авто, некоторые медикаменты, оборудование для различных производственных сфер. Со временем, при восстановлении ритмичности цепочек поставок, даже при росте стоимости доставки в разы, цена продукции не будет меняться существенно», — объясняет Мария Никитина.
В случае, если сбудутся самые пессимистичные прогнозы, в минусе окажутся, в первую очередь, потребители. Зимняя одежда и обувь придется покупать в кредит, а жителям западной части России, возможно, придется в целях экономии отказаться от дальневосточного минтая.
Импортозамещение в сфере производства контейнеров может затянуться на 30 лет: в России производится всего около 12 тыс «ящиков» в год. В том числе на «Омсктрансмаше» производят экспериментальные рефконтейнеры различной степени автономизации. Однако и это не серийное производство. Вдобавок к этому российские контейнеры выходят дороже китайских за счет особенностей производства. И потребителям остается рассчитывать на Китай во всех смыслах.