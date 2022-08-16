Зависимость от контейнеров. Почему осенью в России могут взлететь цены на все

Некоторые эксперты все же полагают, что тревогу бить пока рано. Ощутима проблема с логистикой: пути перевозки товаров поменялись, теперь ввозить их из Европы в Россию нельзя, но тот же самый товар завозят в обход, через Турцию или Китай. Нехватки контейнеров в этом случае не ощущается — они возвращаются туда же, откуда их когда-то отправили.