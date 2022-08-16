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«Я в шоке, где мы росли»: Александр Шлеменко прокомментировал обрушение дома в Омске

«Я в шоке, где мы росли»: Александр Шлеменко прокомментировал обрушение дома в Омске

Сегодня, 14:19
Фото: Омская Губерния

Омский боец Александр Шлеменко поможет жильцам из обрушившегося дома в Нефтяниках

Он надеется, что виновные будут наказаны.

Омский боец Александр Шлеменко прокомментировал в интервью «Спорт-Экспресс» обрушение стены дома на улице 20-го Партсъезда, 53. Он планирует помочь людям, которые там проживали. Александр надеется, что виновных найдут и накажут.

«Я не вникал в эту ситуацию. Ответственные есть, и они понесут свое наказание за это. У нас есть компетентные органы, которые найдут этих виновных. Как в такой богатейшей стране такая вот инфраструктура? А почему я могу так сказать? Потому что я был в других странах, и я видел альтернативу. Я со стороны сейчас смотрю на дом, где я вырос, вообще на микрорайоны из панельных девятиэтажек, и я в шоке, где мы росли», — сказал Александр Шлеменко.

Напомним, что 12 августа в Омске обрушилась часть жилого пятиэтажного дома. К счастью в происшествии никто не пострадал. Сейчас из дома расселили всех жильцов. Его планируют полностью огородить.

 

 

#Ольга Цветатий#Город#Происшествия#Обрушение дома в Омске#Новости#Омск#Александр Шлеменко#Дом#Обрушение#Комментарий
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