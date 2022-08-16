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В России введут систему добровольного соцстрахования для самозанятых

В России введут систему добровольного соцстрахования для самозанятых

Вчера, 18:23
Фото: pxhere.com
Модель системы будет продемонстрирована в сентябре этого года.

В России для самозанятых граждан введут систему добровольного социального страхования, сообщает 360tv.ru, ссылаясь на «Российскую газету» и на заявление главы Министерства труда Антона Котякова.

По словам министра труда, для самозанятых ведомство решило пойти по пути предоставления возможностей для добровольного страхования. В настоящее время прорабатывается аналогичная возможность по соцстрахованию — для того, чтобы самозанятые получили возможность уходить на оплачиваемые больничные.

Как отметил Антон Котяков, уже ведутся дискуссии со страховыми компаниями, представителями бизнеса, ФНС. По мнению министра, модель должна быть оптимальна с точки зрения ежемесячного платежа и не менее удобна, чем в рамках пенсионного страхования. Котяков подчеркнул, что системы можно будет без проблем интегрировать, а возможность вносить средства в счет ОСС у самозанятых будет уже в 2023 году.

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