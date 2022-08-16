В России введут систему добровольного соцстрахования для самозанятых

Как отметил Антон Котяков, уже ведутся дискуссии со страховыми компаниями, представителями бизнеса, ФНС. По мнению министра, модель должна быть оптимальна с точки зрения ежемесячного платежа и не менее удобна, чем в рамках пенсионного страхования. Котяков подчеркнул, что системы можно будет без проблем интегрировать, а возможность вносить средства в счет ОСС у самозанятых будет уже в 2023 году.