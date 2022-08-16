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В России сезон гриппа начнется раньше

В России сезон гриппа начнется раньше

Вчера, 18:31
Фото: 1MI
Об этом предупредили в Роспотребнадзоре

В 2022 году в России сезон гриппа начнется на полтора месяца раньше – не в декабре, а в середине осени. Об этом пишет 360tv.ru, ссылаясь на «Известия» и на заявление Роспотребнадзора.

Прогноз специалисты Роспотребнадзора дали, основываясь на анализе эпидемиологической ситуации в Австралии. Как правило, сезон гриппа там начинается в июне и завершается в октябре, с другой стороны экватора динамика распространения заболевания повторяется – с ноября по апрель. 

Проанализировав данные, эксперты предположили, что в России сезон гриппа в 2022 году начнется раньше, чем обычно. В Южном полушарии подъем показателей заболеваемости фиксировался с середины апреля, а спад начался только в июле. 

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