В России дачников с бытовками освободили от платы за вывоз мусора

Решением Верховного суда РФ граждане, на участках которых нет пригодных для проживания построек, освобождаются от оплаты вывоза мусора. Об этом пишет 360tv.ru, ссылаясь на «Известия».
Житель Удмуртии пожаловался на незаконный сбор средств за вывоз мусора с его участка, на котором располагалась только бытовка и теплицы. Кроме того, на участке никто не проживал и не был прописан. Жалобу рассмотрели в Верховном суде РФ и определили, что у регионального оператора действительно не было оснований для начисления платы.
В соответствии с определением, собственники участков земли без капитальных строений не обязаны оплачивать услуги по вывозу мусора. На участке, в то же время, могут быть установлены теплицы, бытовки, а также кунги — бортовые кузова на раме.