В России дачников с бытовками освободили от платы за вывоз мусора

Житель Удмуртии пожаловался на незаконный сбор средств за вывоз мусора с его участка, на котором располагалась только бытовка и теплицы. Кроме того, на участке никто не проживал и не был прописан. Жалобу рассмотрели в Верховном суде РФ и определили, что у регионального оператора действительно не было оснований для начисления платы.