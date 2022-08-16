Город55
ГлавноеВсе новости
В России дачников с бытовками освободили от платы за вывоз мусора

В России дачников с бытовками освободили от платы за вывоз мусора

Вчера, 18:30
Фото: pxhere.com
Соответствующее решение вынес Верховный суд РФ.

Решением Верховного суда РФ граждане, на участках которых нет пригодных для проживания построек, освобождаются от оплаты вывоза мусора. Об этом пишет 360tv.ru, ссылаясь на «Известия».

Житель Удмуртии пожаловался на незаконный сбор средств за вывоз мусора с его участка, на котором располагалась только бытовка и теплицы. Кроме того, на участке никто не проживал и не был прописан. Жалобу рассмотрели в Верховном суде РФ и определили, что у регионального оператора действительно не было оснований для начисления платы.

В соответствии с определением, собственники участков земли без капитальных строений не обязаны оплачивать услуги по вывозу мусора. На участке, в то же время, могут быть установлены теплицы, бытовки, а также кунги — бортовые кузова на раме. 

Подпишитесь
Полежаева не пригласили на открытие новой хоккейной арены в Омске
Сегодня, 17:13
Нефтяная компания экс-главы УФАС перерегистрировалась из Омска после его смерти
Сегодня, 15:37
После обрушения дома в Омске закрыли опасную школу с трещиной
Сегодня, 17:03
На открытие новой арены в Омске пригласили известную кинозвезду
В городе прошло ее детство.
Сегодня, 14:27
Травмоопасный транспорт. За год 162 омича едва не разбились на самокатах
За неделю травмированных оказалось больше почти на 50 человек.
Сегодня, 17:29
Ничего необычного. Синоптики дали прогноз на начало осени в Омской области
Прогноз погоды по данным открытых источников.
Сегодня, 14:08