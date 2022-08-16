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В Омске разыскивают 69-летнюю пенсионерку, которая не ориентируется в пространстве

В Омске разыскивают 69-летнюю пенсионерку, которая не ориентируется в пространстве

Сегодня, 08:51
Фото: 1MI
По сообщению поисковиков, сутки назад женщина вышла из больницы и пропала.

В официальной группе поискового отряда «Лиза Алерт Омск» в соцсети «Вконтакте» разместили просьбу о помощи в поисках 69-летней жительницы Омска Валентины Косенковой (Тереховой).

Как сообщается в ориентировке о розыске, 15 августа Валентина вышла из больницы и пропала. Отмечается, что женщина нуждается в медицинской помощи и не ориентируется в пространстве.  

Приметы Валентины Косенковой: рост 165 сантиметров, худощавого телосложения, волосы черные, глаза голубые. 

На момент пропажи была одета: в черную блузку в горошек, черные джинсы и черные туфли. 

Фото: группа "Лиза Алеерт Омск"

Если вам что-либо известно о местонахождении Валентины Косенковой, или об обстоятельствах ее пропажи, свяжитесь с поисковиками или позвоните в полицию. 

#Василий Попов#Город#Общество#Происшествия#Новости#Омск#Омская область#Полиция#ЧП#Розыск#Пропал человек
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