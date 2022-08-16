В Омске разыскивают 69-летнюю пенсионерку, которая не ориентируется в пространстве

В официальной группе поискового отряда «Лиза Алерт Омск» в соцсети «Вконтакте» разместили просьбу о помощи в поисках 69-летней жительницы Омска Валентины Косенковой (Тереховой).
Как сообщается в ориентировке о розыске, 15 августа Валентина вышла из больницы и пропала. Отмечается, что женщина нуждается в медицинской помощи и не ориентируется в пространстве.
Приметы Валентины Косенковой: рост 165 сантиметров, худощавого телосложения, волосы черные, глаза голубые.
На момент пропажи была одета: в черную блузку в горошек, черные джинсы и черные туфли.
Если вам что-либо известно о местонахождении Валентины Косенковой, или об обстоятельствах ее пропажи, свяжитесь с поисковиками или позвоните в полицию.