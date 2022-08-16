В Омске начнут оглашать приговор по уголовному делу об обрушении казармы ВДВ

По версии следствия, казарма была возведена в 1970-х годах с явными нарушениями в конструкции. Решение о реконструкции здания приняли после того, как в 2012 году его признали аварийным. Строение было отремонтировано ООО «Ремэксстроем» в 2013–2014 годах. Ремонт не смог улучшить несущие характеристики здания. Наоборот, кирпичную кладку ослабили снятие слоя штукатурки и многочисленные отверстия, просверленные для крепления навесного фасада (сайдинга). Кроме того, строители заменили деревянные полы на тяжелую бетонную заливку.