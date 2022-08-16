В Омске начнут оглашать приговор по уголовному делу об обрушении казармы ВДВ

Сегодня на 10:30 по омскому времени в Омском гарнизонном военном суде назначено очередное заседание по уголовному делу об обрушении казармы 242-го Учебного центра ВДВ в поселке Светлый. Не исключено, что именно сегодня судья начнет оглашать приговор.
Согласно карточке дела, в совещательную комнату для постановления приговора суд удалился еще 28 июля. На сегодняшнее утро, по данным источника Города55, сначала запланировано последнее слово подсудимых, после чего судья объявит перерыв.
Напомним, официально в этом деле сразу 11 обвиняемых. Это директор ООО «РемЭксСтрой» Александр Дорофеев, экс-руководитель проекта этой же компании Дмитрий Баязов и бывший командир войсковой части 64712 полковник Олег Пономарев. Также на скамью подсудимых попали замначальника по производству ФГУП «Главное управление специального строительства по территории Сибири при Федеральном агентстве специального строительства» («ГУССТ № 9 при Спецстрое России») Алексей Дубинин, бывший начальник «Строительно-монтажного управления № 916» филиала ФГУП «ГУССТ № 9 при Спецстрое России» («СМУ-916») Игорь Титарев, бывший руководитель проектного офиса «СМУ-916» Федор Ержанин, бывший инженер 1 категории отдела технического надзора проектного офиса «СМУ-916» Николай Гашенко, бывший начальник производственно-технического отдела новосибирского филиала ФГУП «Спецстройинжиниринг при Спецстрое России» Григорий Годнюк, бывший замруководителя Регионального управления заказчика капитального строительства Центрального военного округа филиала ФКП «Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны РФ» (РУЗКС ЦВО) Александр Савустьян, старший инженер-инспектор технического надзора РУЗКС ЦВО Евгений Криворучко, отвечавший за капитальное строительство и капремонт, и бывший замкомандира войсковой части 64712 по тылу — начальник тыла полковник Владислав Пархоменко.
По версии следствия, казарма была возведена в 1970-х годах с явными нарушениями в конструкции. Решение о реконструкции здания приняли после того, как в 2012 году его признали аварийным. Строение было отремонтировано ООО «Ремэксстроем» в 2013–2014 годах. Ремонт не смог улучшить несущие характеристики здания. Наоборот, кирпичную кладку ослабили снятие слоя штукатурки и многочисленные отверстия, просверленные для крепления навесного фасада (сайдинга). Кроме того, строители заменили деревянные полы на тяжелую бетонную заливку.
Как выяснили следователи, руководство войсковой части скрыло факт проведения некачественного ремонта и в декабре 2013 года приняло решение о заселении казармы. При этом строительные работы продолжались. Общая стоимость всего ремонта превысила 195.9 млн рублей. Последний субподрядный договор на выполнение работ был заключен в мае 2015 года, а 12 июля того же года произошло частичное обрушение здания, в результате которого погибли 24 срочника и еще 21 получили различные травмы.